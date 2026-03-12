Fullur iðrunar áður en hann var tekinn af lífi í gærkvöldi

Í frétt AP er vísað í dómskjöl málsins þar sem fram kemur að atburðarásin hafi byrjað þegar Ricks og Sanchez lentu í heiftarlegum rifrildum á heimili þeirra í Bedford á Dallas-Fort Worth-svæðinu.
Drengirnir, synir hennar úr fyrra sambandi reyndu að skakka leikinn, en Ricks náði í hníf úr eldhúsinu og réðst á Roxann. Eftir að hafa banað yngri syninum sneri hann sér að Marcus, sem talinn er hafa komist lífs af með því að þykjast vera látinn. Þegar Ricks yfirgaf vettvanginn tókst honum að hafa samband við lögreglu.
Áður en aftakan fór fram bað Ricks ítrekað afsökunar á gjörðum sínum við ættingja fórnarlambanna sem fylgdust með í gegnum glervegg í aftökusalnum.
„Ég vil segja að mér þyki leitt að hafa tekið Roxann og Anthony frá ykkur,“ sagði hann í lokaorðum sínum og beindi einnig orðum sérstaklega að Marcus sem var viðstaddur aftökuna. „Mér þykir leitt að hafa tekið mömmu þína og bróður frá þér.“
Með brostna rödd lýsti hann einnig þeirri von að ættingjar fórnarlambanna gætu einhvern daginn fyrirgefið honum. Hann sagðist vonast til að hitta Roxann og Anthony á himnum því þar gæti hann beðið þau afsökunar „augliti til auglits“.