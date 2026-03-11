fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Móðir horfins barns ákærð fyrir morð

Pressan
Miðvikudaginn 11. mars 2026 21:00

Adrienne og Genesis Reid. Lögreglumynd.

Þann 16. febrúar síðastliðinn tilkynnti hin 33 ára gamla Adrienne Reid að dóttir hann, 2ja ára gömul Genesis Reid, væri horfin. Atvikið átti sér stað í borginni Enterprise í Alabama, BNA.

Er lögregla kom á vettvang var útidyrahurðin á heimili mæðgnanna opin. Rannsókn leiddi í ljós að Adrienne hafði gefið lögreglu misvísandi yfirlýsingar um hvarf barnsins og var hún því handtekin, ákærð fyrir að ljúga að lögreglunni.

Þann 9. mars, á þriggja ára afmælisdegi litlu stúlkunnar, var Adrienne síðan ákærð fyrir morð og misþyrmingu á líki. Lík barnsins hefur þó enn ekki fundist.

Gögn úr eftirlitsmyndavélum sem lögregla hefur komist yfir sýna Adrienne fara með stóran, fullan poka að ruslatunnum við heimili sitt. Nokkrum dögum síðar kom hún þangað með eigur barnsins, þar á meðal leikföng.

Til stendur að leita að líki stúlkunnar í landfyllingu í borginni. Áætlað er að leitin taki lengri tíma en 10 vikur.

Héraðssaksóknari segist ætla að krefjast dauðarefsingar yfir móðurinni.

Nánar má lesa um málið hér.

