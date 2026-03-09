Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum

Kuldinn hefur áhrif á drægni bílsins og rafhlöðuna. Þegar hitinn lækkar virka efnin í rafhlöðunni minna og það hefur í för með sér að rafbíllinn notar meiri orku í að hita sig upp og um leið styttist drægni hans.
Stuttar ferðir í frosti eru sérstaklega slæmar fyrir rafhlöðuna því þá nær hún sjaldnast kjörhitastigi. Þetta getur með tímanum aukið slit og orkunotkun. TV2 skýrir frá þessu.
Ein besta aðferðin til að hlífa rafhlöðunni er að forhita bílinn. Þegar hann er forhitaður, meðan hann er tengdur hleðslustöðinni, notar hann rafmagn frá raforkukerfinu en ekki rafhlöðunni.
Þetta eykur drægnina og dregur úr álaginu á rafhlöðuna þegar aksturinn hefst.
Forðastu að hlaða bílinn að fullu í miklu frosti. Það er ekki alltaf gott að fullhlaða rafhlöðuna þegar kalt er. Það er betra að hlaða upp í um 80% því það hlífir rafhlöðunni og lengir líftíma hennar.