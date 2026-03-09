fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum

Pressan
Mánudaginn 9. mars 2026 06:30

Volkswagen ID.3 rafbíll.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kuldi hefur áhrif á drægni, hleðslu og líftíma rafhlöðunnar í rafbílum. Þetta kemur sumum rafbílaeigendum á óvart en þeir þurfa að hafa þetta í huga. Með því að gera smávegis breytingar á daglegum venjum er hægt að draga úr slitinu og fá meira út úr bílnum í köldustu mánuðum ársins.

Kuldinn hefur áhrif á drægni bílsins og rafhlöðuna. Þegar hitinn lækkar virka efnin í rafhlöðunni minna og það hefur í för með sér að rafbíllinn notar meiri orku í að hita sig upp og um leið styttist drægni hans.

Stuttar ferðir í frosti eru sérstaklega slæmar fyrir rafhlöðuna því þá nær hún sjaldnast kjörhitastigi. Þetta getur með tímanum aukið slit og orkunotkun. TV2 skýrir frá þessu.

Ein besta aðferðin til að hlífa rafhlöðunni er að forhita bílinn. Þegar hann er forhitaður, meðan hann er tengdur hleðslustöðinni, notar hann rafmagn frá raforkukerfinu en ekki rafhlöðunni.

Þetta eykur drægnina og dregur úr álaginu á rafhlöðuna þegar aksturinn hefst.

Forðastu að hlaða bílinn að fullu í miklu frosti. Það er ekki alltaf gott að fullhlaða rafhlöðuna þegar kalt er. Það er betra að hlaða upp í um 80% því það hlífir rafhlöðunni og lengir líftíma hennar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig

Mest lesið

Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Sigurður Ingólfsson er látinn

Nýlegt

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Kjartan og Andri gefa lítið fyrir breytingatillögu goðsagnarinnar
Útsendarar Real Madrid mættu til að fylgjast með Tonali
Sigurður Ingólfsson er látinn
Trent fær á baukinn eftir mistök sín um helgina
Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum

Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“

Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Í gær

Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki

Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Í gær
Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Í gær

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa
Pressan
Í gær
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Pressan
Í gær
Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 
Pressan
Í gær

Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?

Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?
Pressan
Í gær

Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim

Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim
Pressan
Í gær
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Pressan
Í gær
Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Pressan
Í gær

Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi

Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi
Pressan
Í gær
Ekki sjóða brokkolí í vatni – Þessi aðferð er miklu betri að sögn kokks
Pressan
Í gær
Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“
Pressan
Í gær
Þessi matur kemur meltingunni í gang og vinnur gegn hægðatregðu
Pressan
Í gær

Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn

Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn
Pressan
Í gær

Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið

Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið
Pressan
Í gær
Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?
Pressan
Í gær

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga
Pressan
Í gær
Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína
Pressan
Fyrir 2 dögum

Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust

Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Pressan
Fyrir 2 dögum

Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega

Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður