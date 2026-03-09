Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin

Lonnie Moore, 33 ára gamall karlmaður, fannst látinn í bifreið sinni í Texas þann 15. júní. Banameinið hans var skotsár á höfði og var í fyrstu talið að Lonnie hefði fallið fyrir eigin hendi. Nú hefur eiginkona Lonnie, Breyanai Moore, verið handtekin.
Samkvæmt yfirlýsingu lögreglu bentu ummerki á vettvangi upphaflega til þess að um sjálfsvíg væri að ræða en síðar komu sönnunargögn fram í dagsljósið sem gáfu til kynna að saknæm háttsemi hefði átt sér stað.
Það tók lögreglu svo níu mánaða rannsókn til að safna nægum gögnum til að hægt væri að handtaka sakborninginn í málinu, Breyanai sem er 31 árs gömul. Breyanai sagði lögreglu við upphaf rannsóknar að hún hefði að morgni dags, þann 15. júní 2025, tilkynnt manni sínum að hún vildi skilnað. Hún sendi honum þetta með textaskilaboðum og varði degi sínum heima með fimm ára dóttur þeirra hjóna.
Það mun vera fjölskylduvinur sem greindi yfirvöldum frá því að Breyanai hafi játað að hafa skotið Lonnie. Hún hafi setið í aftursæti bifreiðarinnar, eftir að Lonnie sótti hana, og skotið mann sinn í höfuðið. Að sögn móður Lonnie mun Breyanai hafa hatað eiginmann sinn.
People greinir frá.