Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins

Einn af fangavörðum Epstein, Tova Noel, gúgglaði hann um klukkustund áður en lík Epsteins fannst í fangaklefa hans 10. ágúst 2019, samkvæmt skrá FBI um leitarsögu Noel á netinu.
Noel leitaði að „nýjustu fréttir af Epstein í fangelsi“ klukkan 5:42 og 5:52 að staðartíma, samkvæmt skrá FBI um leitarsögu hennar á netinu.
Noel og Michael Thomas, sem einnig var falið að gæta Epsteins, voru áður í haldi og ákærð fyrir að falsa gögn um háttsemi sína þegar þeim var ætlað að fylgjast með og vaka yfir Epstein, en ákærurnar voru síðar felldar niður.
Skjöl sýna að skömmu áður en Epstein fannst hengdur í klefa sínum í Metropolitan Correctional Center í New York borg 10. ágúst 2019, leitaði Noel tvisvar að „nýjustu fréttir af Epstein í fangelsi“ á Google. Fangelsisvörðurinn leitaði klukkan 5:42 að staðartíma og svo aftur aðeins 10 mínútum síðar, klukkan 5:52, samkvæmt skrá FBI um leitarsögu Noels á netinu.
Áður en Noel leitaði að „nýjustu fréttir af Epstein í fangelsi“ verslaði hún húsgögn, eins og fram kemur í leitarsögu hennar.
Samkvæmt skrám FBI barst símtal þar sem tilkynnt var að Epstein hefði fundist hengdur rétt rúmlega klukkustund síðar, um klukkan sjö að morgni. Fangaverðir fundu Epstein, sem beið réttarhalda vegna ákæru um mansal, meðvitundarlausan í fangaklefa sínum eftir hjartastopp og var hann fluttur á sjúkrahús þar sem hann var úrskurðaður látinn. Dauði hans, 66 ára að aldri, var opinberlega úrskurðaður sem sjálfsvíg.
Í kjölfar dauða hans voru Noel og Michael Thomas, sem einnig var falið að gæta Epsteins í alríkisfangelsinu, handtekin og ákærð fyrir að falsa gögn um háttsemi sína þegar þeim var ætlað að athuga með hann á 30 mínútna fresti.
Í ákærunni var fullyrt að starfsmennirnir tveir hefðu verið að taka blundi og skoða vörur til sölu á netinu frekar en að fara í nauðsynlegar athugunarferðir vegna Epstein. Hann hefði tekið eigið líf milli klukkan 22:30 og 6:30. Öryggismyndavélar sýndu að enginn kom inn í álmu þar sem Epstein var einn í klefa sínum á þessum tíma.
Ákærurnar gegn bæði Noel og Thomas voru að lokum felldar niður árið 2021. Í yfirlýsingu sinni fyrir dómsmálaráðuneytinu árið 2021 sagði Noel að hún hefði ekki átt neinn þátt í dauða Epsteins og neitaði að hafa googlað hann.
„Ég man ekki eftir að hafa gert það,“ fullyrti hún þá. Í yfirlýsingu sinni sagði hún einnig um Epstein: „Ég man ekki eftir að hafa leitað hans upp.“
Dómsmálaráðuneytið hefur birt fjölda skjala sem tengjast rannsókn máls Epsteins síðan þingið samþykkti lög um birtingu Epstein-skjalanna í nóvember 2025.