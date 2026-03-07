Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?

Enginn veit það enda nokkrar aldir síðan prinsarnir sáust síðast á lífi.
Það hefur aldrei verið sannað að þeir hafi verið myrtir eða hvernig þeir létust eða hvenær og það hefur ekki tekist að finna líkamsleifar þeirra.
Helstu kenningarnar um hvarf þeirra eru:
Ríkharður III myrti þá – Öldum saman hefur það verið vinsæl kenning að frændi prinsanna, Ríkharður III, sem þá var Hertoginn af Gloucester, hafi látið myrða þá.
Þegar Játvarður IV, konungur, lést í apríl 1483, varð bróðir hans, fyrrgreindur Ríkharður III, þjóðhöfðingi. Hann fékk ekki konungstign því Játvaður lét eftir sig tvo syni, fyrrgreinda Ríkharð og Játvarð. Játvarður varð konungur við andlát föður síns en var aldrei krýndur.
Ríkharður III vistaði frændur sína í Tower of London og fljótlega varð augljóst að hann vildi sölsa krúnunni undir sig. Hann lét úrskurða Játvarð ólöglegan sem konung og lét krýna sjálfan sig sem konung í lok júní 1483.
Prinsarnir voru vistaðir í Tower of London allan tímann og orðrómar fóru á kreik um England og meginland Evrópu að þeir væru dánir.
Henry Stafford myrti þá – Eftir andlát Játvarðs IV, studdi Henry Stafford, sem var Hertoginn af Buckingham, Ríkharð III við valdaránið. Ríkharður launaði honum stuðninginn með því að láta myrða hann í nóvember en áður hafði Henry verið í fararbroddi í hinni misheppnuðu Buckingham uppreisn.
Getgátur hafa verið uppi um að Henry hafi snúist gegn Ríkharði III eftir að hafa komist að því að hann hafi látið myrða prinsana tvo.
Sumir hafa einnig haft uppi kenningar um að Henry hafi látið myrða prinsana að Ríkharði III forspurðum því hann hafi viljað ryðja þeim úr vegi. En ef svo var, fyrir hvern gerði hann þetta? Sjálfan sig? Hann hefði getað krafist krúnunnar. Eða studdi hann aðra valdamikla manneskju eins og frænku hans, Lafði Margaret Beaufort, sem var móðir verðandi konungs, Hinriks VII?
Prinsarnir voru ekki myrtir – Því hefur einnig verið haldið fram að prinsarnir hafi ekki verið myrtir. Angi af þessari kenningu er að Ríkharður hafi yfirgefið Tower of London og lifað lengi eftir það en Játvarður hafi látist af völdum vanheilsu á meðan hann var í haldi.
Því hefur einnig verið haldið fram að þeim hafi verið smyglað út og hafi fengið ný nöfn og hafi lifað sem almennir borgarar upp frá því.