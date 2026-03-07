Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa

Ed Burnett, fyrrum lögreglumaður og öryggissérfræðingur hjá UPS, veitti nokkur góð ráð varðandi þetta í samtali við The Independent.
Örugg mistök – Ed ráðleggur fólki að sleppa því alfarið að pakka ferðatöskunum inn í plast. Hann sagði að það veiti vörn gegn rispum og komi í veg fyrir að einhver geti komið eiturlyfjum fyrir í töskunum en á móti öskri þetta: „Ég er með eitthvað verðmætt í töskunni.“ Þess utan sé útilokað að skoða innihald töskunnar í fljótheitum af mann gruni að átt hafi verið við hana.
Töskutegund og útlit – Hann sagði snjallt að velja lit sem virki eins og dragbítur fyrir þjófa. Skærir litir fæli þá frá. Þeir kjósi frekar svartan lit eða bláan því þá geti þeir gengið á brott með töskurnar án þess að skera sig úr fjöldanum.
Hann sagði einnig að það sé mun öruggara að nota harða ferðatösku en mjúka. Þjófar geti auðveldlega skorið í gegnum mjúkar töskur og tekið muni úr þeim. Það valdi meiri hávaða og þarfnist meir vinnu að brjótast inn í harða tösku.
Lógó – Hann benti á að þekkt og dýr merki, til dæmis Tumi, Rimowa og Louis Vuitton, virki eins og segull á þjófa. Þessi merki gefi til kynna að innihaldið geti verið jafndýrt og taskan sjálf. Hann ráðleggur fólki að halda sig við „miðlungsmerki“ því slíkar töskur virðist traustar en öskri ekki „sjáðu mig, ég er ríkur“.