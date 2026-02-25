Myrti 5 mánaða stjúpson sinn í skapofsakasti – „Ég fæ aldrei að sjá hann taka fyrstu skrefin,“ segir móðirin

Thomas Morgan, 29 ára gamall maður í Swansea, Wales, hefur verið dæmdur í 19 ára fangelsi fyrir að hrista fimm mánaða dreng, Jensen-Lee Dougal, svo ofsalega að barnið hlaut bana af.
Harmleikurinn átti sér stað á heimili Morgan, þáverandi kærustu hans og drengsins, í Swansea, 30. mars árið 2024. Drengurinn hlaut heilaskemmdir, blæðingar á sjónhimnum augnanna og fjölmarga aðra áverka í árásinni.
Morgan fékk æðiskast upp úr rifrildi við móður drengsins og tók skapofsa sinn út á varnarlausu barninu.
Móðirin, hin 24 ára Jordan Dougal, sagði í yfirlýsingu sem lesin var í dómsalnum: „Ég fæ aldrei tækifærit til að heyra son sinn segja að hann elski mig og ég fæ aldrei að heyra hann kalla mig mömmu. Ég fæ aldrei að sjá hann taka fyrstu skrefin, fara í skóla eða sjá manneskjuna sem hann hefði orðið. Hann var tekinn frá mér.“
Hún segir að henni hafi misboðið mjög þegar Morgan ásamt nýju kærustunni sinni héldu nafnaveislu fyrir barnið sitt í fyrra. Hún segir: „Hann gat byggt upp framtíð sína á meðan sonur minn átti enga framtíð.“
Ljóst er þó að framtíð Morgans er í fangelsi því eins og fyrr segir hlaut hann 19 ára dóm.
