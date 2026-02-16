fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

Beitti eiginkonu sína viðurstyggilegu ofbeldi – Seld til á annað hundrað manna

Pressan
Mánudaginn 16. febrúar 2026 21:30

Sænskir lögreglumenn við störf. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Mynd:Getty

Maður situr nú í gæsluvarðhaldi í Svíþjóð vegna gruns um að hafa selt yfir hundrað öðrum karlmönnum aðgang að líkama eiginkonu sinnar.

Maður og konan búa í Ångermanland-héraði í norðurhluta landsins.

Samkvæmt umfjöllun Aftonbladet leikur grunur á að brot mannsins gegn konunni hafi staðið yfir síðustu þrjú ár. Saksóknari segir að um umfangsmikla og grimmilega misnotkun á konunni sé að ræða. Hafa brotin gegn konunni bæði farið fram í gegnum internetið og með því að hún hitti menn sem hafa greitt manni hennar fyrir það.

Það mun hafa verið konan sjálf sem tilkynnti um brotin gegn henni til lögreglu. Er talið ljóst að það hafi ekki verið hennar vilji að stunda kynferðislegt athæfi með öllum þessum mönnum.

Karlmaðurinn er á sjötugsaldri en aldurs konunnar er ekki getið. Hann var handtekinn í október síðastliðnum en saksóknari segir hann hafa haft fjárhagslegan ávinning af því að selja konu sína í vændi. Gögnum hefur verið safnað úr símum nokkurs fjölda manna sem grunaður er um að hafa keypt aðgang að líkama konunnar.

Grunur leikur á að allt að 120 menn úr mismunandi landshlutum hafi lagt fram fé í þessu skyni. Komust þeir flestir í samband við manninn í gegnum vefsíðu sem sett hafði verið upp í þeim tilgangi að auglýsa konuna til sölu.

Til stendur að ákæra manninn í næsta mánuði. Nú þegar hefur hluti þeirra sem keypti aðgang að konunni verið ákærður en þeir eiga líklega eftir að verða fleiri.

 

