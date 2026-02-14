Ný rannsókn – Kaffi og te eru nánast eins og skjöldur gagnvart þessum sjúkdómum

Niðurstöður alþjóðlegrar rannsóknar sýna að þessir tveir drykkir geta haft mun meiri áhrif á heilsuna en áður var talið. Vísindamennirnir komust að því að kaffi og te geta dregið úr líkunum á að fólk fái krabbamein í höfuð og háls, þar á meðal í munninn og hálsinn.
Vísindamennirnir notuðu gögn úr 14 mismunandi rannsóknum sem rúmlega 25.000 manns tóku þátt í. Um 10.000 þeirra höfðu greinst með krabbamein í höfði eða hálsi.
Fólk, sem drakk meira en fjóra kaffibolla á dag, reyndist vera í 17% minni hættu á að fá krabbamein í höfuð eða háls en þeir sem ekki drukku kaffi.
Líkurnar á krabbameini í munnholi reyndust vera 30% minni hjá þeim sem drukku kaffi.
Rannsóknin leiddi einnig í ljós að koffínlaust kaffi og te hefur einnig jákvæð áhrif og dró um fjórðung á líkunum á að fá krabbamein í munn.
Te reyndist einnig hafa jákvæð áhrif á þessu sviði. Hófleg tedrykkja, einn bolli eða minna á dag, dró úr líkunum á krabbameini í höfði um 9% og 27% í hálsi. En það að drekka meira en einn tebolla á dag reyndist hins vegar auka líkurnar á að fá krabbamein í háls.