fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“

Pressan
Laugardaginn 7. febrúar 2026 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Anne Campell hafði glímt við verki og þreytu frá því að hún var barn. Það var ekki fyrr en hún komst á níræðisaldur sem hún fékk skýringu á þessum einkennum en þá greindist hún með ættgengan sjúkdóm sem hefur verið kallaður keltneska bölvunin.

Hér á landi kallast sjúkdómurinn járnofhleðsla og glíma þó nokkrir Íslendingar við hann enda er sjúkdómurinn algengari á norðurhveli jarðar en annars staðar. Þessi sjúkdómur getur haft gífurlega neikvæð áhrif á heilsu fólks og getur m.a. valdið skorpulifur og sykursýki.

Anne er fædd og uppalin í Lundúnum. Sjúkdómurinn háði henni töluvert í gegnum árin og fór svo að hún ákvað að hætta að vinna aðeins 44 ára gömul. Hún hafði lengi leitað bóta sinna meina en læknar gátu ekki útskýrt fyrir henni hvers vegna hún var stöðugt uppgefin. Það var svo fyrir tveimur árum sem hún greindist loksins með járnofhleðslu (e. haemochromatosis).

„Ég eyddi svo löngum tíma í að áfellast sjálfa mig,“ segir Anne í samtali við BBC. „Mér fannst ég stöðugt vera að bregðast fólki. Greiningin var þvílíkur léttir, ég var ekki að ímynda mér þetta eftir allt saman og þetta var ekki mér að kenna.“

Eins og nafnið gefur til kynna veldur sjúkdómurinn því að járn safnast fyrir í líkamanum og getur þannig valdið eitrunaráhrifum. Án meðferðar getur ofhleðslan valdið alvarlegri sjúkdómum á borð við lifrarkrabbamein og liðagigt. Anne var rétt tæplega 81 árs þegar hún greindist en erfðarannsókn leiddi í ljós að hún er með genastökkbreytingu sem hún erfði frá báðum foreldrum sínum.

„Ég fékk tvöfaldan skammt,“ segir Anne en einkenni hennar af ofhleðslunni voru helst síþreyta og vöðvaverkir. „Ég vandist því að lifa með verkjunum og að geta ekki haldið í við jafnaldra mína.“

Það getur skipt gríðarlegu máli að greina sjúkdóminn snemma. Þannig er hægt að fylgjast betur með járni og grípa inn í ef það hleðst of mikið upp. Einstaklingar sem eiga rætur að rekja til Írlands þykja í sérstökum áhættuhópi en sjúkdómurinn er eins nokkuð algengur í Skotlandi. Kallað hefur verið eftir því að allir íbúar Vestureyja við Skotland verði skimaðir fyrir sjúkdómnum sem og íbúar í norðurhluta Írlands.

Meðferðin við járnofhleðslu er ekki mjög flókin. Hún krefst þess að fólk fari reglulega og láti draga úr sér blóð, en ferlinu svipar mjög til hefðbundinnar blóðgjafar. Margir Íslendingar eiga rætur að rekja til Írlands og þaðan höfum við líklega fengið keltnesku bölvunina.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Ný rannsókn varpar ljósi á af hverju svefnskortur dregur úr einbeitingunni
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Vísindamenn vara við tveimur veirum sem gætu valdið næsta heimsfaraldri
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Næringarfræðingur borðaði eitt epli á dag í eina viku – Svona brást líkaminn við
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Gleymska er oft alveg hættulaus – En þú skalt taka þessi merki alvarlega
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Sefur þú of mikið? – Það er ekki gott fyrir heilann
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Hamingjusamasta fólkið á eina einfalda venju sameiginlega og hún byrjar heima
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Telur sig hafa sönnun fyrir að Facebook hleri samtöl notenda

Mest lesið

Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“

Nýlegt

Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Hrósar foreldrum Greenwood – Segist hafa heimsklassa leikmann í dag
Beint streymi frá Íslandsmótinu í ólympískum lyftingum
Furðaði sig á vini sínum í beinni – „Helgi, ég er ekkert að reyna að skora nein stig“
Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu
Vonast til að halda góðu gengi áfram svo Frank komist loksins í klippingu
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Óvæntar fréttir af ísbjörnum
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum

Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu

Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu
FréttirPressan
Fyrir 20 klukkutímum
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Er Jeffrey Epstein á lífi eftir allt saman? – Netverja langar að trúa því
Pressan
Í gær

Varpar fram nýrri kenningu um ránið á Nancy Guthrie

Varpar fram nýrri kenningu um ránið á Nancy Guthrie
Pressan
Í gær

92 ára kona varð þremur að bana

92 ára kona varð þremur að bana
Pressan
Í gær
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar
Pressan
Í gær

Níu ára drengur brenndist illa eftir að hafa sett vinsælt leikfang í örbylgjuofninn – Fjórða barnið á stuttum tíma

Níu ára drengur brenndist illa eftir að hafa sett vinsælt leikfang í örbylgjuofninn – Fjórða barnið á stuttum tíma
Pressan
Í gær
76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði
Pressan
Í gær
Kona sem fannst látin fyrir rúmum 40 árum fær nafn sitt til baka – Talið að hún sé fórnarlamb vampírunauðgarans
Pressan
Fyrir 2 dögum

Varpar ljósi á hversu margir úkraínskir hermenn hafa dáið í stríðinu

Varpar ljósi á hversu margir úkraínskir hermenn hafa dáið í stríðinu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Átti að verja ICE en fríkaði út í dómsal og grátbað um hvíldarinnlög í fangelsi – „Þessi vinna er ömurleg!“

Átti að verja ICE en fríkaði út í dómsal og grátbað um hvíldarinnlög í fangelsi – „Þessi vinna er ömurleg!“
Pressan
Fyrir 2 dögum
82 ára með þol á við tvítugan mann – Vísindamenn gáttaðir og telja hann kollvarpa hugmyndum um öldrun
Pressan
Fyrir 2 dögum
Örvæntingarfullt ákall til mannræningjans – Vilja sönnun að móðir þeirra sé á lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Risastórar vendingar í máli litla drengsins sem hvarf í september

Risastórar vendingar í máli litla drengsins sem hvarf í september
Pressan
Fyrir 2 dögum
Barnaverndarstarfsmaður á fertugsaldri skráði sig til náms og þóttist vera 16 ára – „Hún er skrímsli“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stórtækur kjötþjófur henti góssinu í miklu uppnámi eftir að hann sá kærustuna elda með öðrum manni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjögur börn niður í 11 ára ákærð fyrir að berja mann til bana
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svarti sauður norsku konungsfjölskyldunnar brast í grát í dómsal – „Ég er þekktur fyrir að vera sonur móður minnar, ekki fyrir nokkuð annað“

Svarti sauður norsku konungsfjölskyldunnar brast í grát í dómsal – „Ég er þekktur fyrir að vera sonur móður minnar, ekki fyrir nokkuð annað“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Martröð móður þegar þriggja ára sonur hennar sagði henni frá því hvað gerðist á barnaheimilinu

Martröð móður þegar þriggja ára sonur hennar sagði henni frá því hvað gerðist á barnaheimilinu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Áhrifavaldur afhjúpaður í Epstein-skjölunum: „Veistu hvað er stærsta vandamálið við að vera vinur þinn?”
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fyrsta landið til að banna þessa tegund af handföngum á rafbílum

Fyrsta landið til að banna þessa tegund af handföngum á rafbílum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Heimili frá helvíti – Yngstu systkinin deila sögu sinni í fyrsta sinn um áralanga misnotkun og áföll í fóstri
Pressan
Fyrir 3 dögum
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Pressan
Fyrir 3 dögum

Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni

Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni
Pressan
Fyrir 4 dögum

Harmleikur í Ástralíu: Hjón talin hafa myrt einhverfa syni sína og síðan svipt sig lífi

Harmleikur í Ástralíu: Hjón talin hafa myrt einhverfa syni sína og síðan svipt sig lífi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Lát Alex Pretti úrskurðað sem manndráp
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fór að sofa á laugardagskvöld en horfin á sunnudagsmorgun – Hvað varð um móður sjónvarpsstjörnunnar?