Kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum skekur svartfellsk stjórnmál

Nokkurt uppnám hefur orðið í stjórnmálum og raunar víðar í Svartfjallalandi eftir að kynlífsmyndband með tveimur háttsettum embættismönnum var birt á samfélagsmiðlum og fór í víðtæka dreifingu. Embættismennirnir, karl og kona, hafa bæði látið af störfum en karlmaðurinn, sem er giftur annarri konu, var meðal nánustu ráðgjafa forseta landsins. Saka þau hvort annað um að standa á bak við birtingu myndbandins og nota það til að beita kúgunum og hótunum. Hafa bæði lagt fram kæru á hendur hinu.
Konan heitir Mirjana Pajković og áður en málið kom upp gengdi hún skrifstofustjórastöðu í ráðuneyti mannréttindamála en karlmaðurinn heitir Dejan Vukšić og var forstjóri þjóðaröryggisstofnunar Svartfjallalands. Vukšić mun hafa verið einn af nánustu ráðgjöfum Jakov Milatović forseta landsins og hafði starfað áður sem einn af aðstoðarmönnum hans.
Í síðasta mánuði var birt myndband á samfélagsmiðlum þar sem sjá mátti þau tvö viðhafa kynferðislegt athæfi. Pajković segir að hún hafi ekki vitað af tilvist myndbandsins fyrr en það birtist opinberlega. Segir hún Vukšić hafa notað myndbandið til að kúga hana og hótað því að henni yrði aldrei framar vært í Svartfjallalandi. Segir hún afsögn sína vera af persónulegum ástæðum.
Eins og áður segir er Vukšić giftur en Pajković segir hann hafa hótað henni með myndbandinu til að hún myndi þegja yfir því að hann hefði verið konu sinni ótrúr.
Pajković segist vera hrædd við að Vukšić nýti sér stöðu sína til að skaða hana. Hann sé valdameiri en hún og með því að neita því að þegja hafi hún staðið frammi fyrir því að fá einn valdamesta mann ríkisins á eftir sér.
Hótanirnir hafi þó ekki snúist um að vinna henni mein líkamlega heldur að eyðileggja líf hennar á öllum sviðum.
Pajković hefur kært Vukšić fyrir að dreifa myndbandinu og einnig djarfri ljósmynd af henni.
Heldur hún því einnig fram að henni hefi verið hótað í símtali úr síma á skrifstofu forsetans.
Eins og Pajković sagði Vukšić af sér eftir birtingu myndbandsins en sagði afsögnina vera af persónulegum ástæðum. Hann kennir aftur á móti henni um allt saman.
Vukšić hafnar öllum áskökunum Pajković og segist aldrei hafa séð myndbandið fyrr en það var birt opinberlega.
Pajković hefur einnig dreift upptökum sem að sögn eru af hótunum Vukšić í hennar garð. Hann segir hana aftur á móti hafa stolið þeim síma sem var að sögn notaður til að taka upp hinar meintu hótanir.
Fullyrðir hann að um aðför að honum sé að ræða sem hafi verið ráðist í til að koma í veg fyrir að hann hlyti embætti dómara við stjórnlagadómstól Svartfjallalands. Hafi hann fengið skilaboð úr leyninúmeri um að hann skyldi draga umsókn sína um dómarasætið til baka annars yrðu upptökurnar birtar.
Segist hann telja Pajković hafa gert þetta annaðhvort eina eða í samvinnu við fleiri aðila.
Sakar hann hana einnig um að kúga sig til að styðja að hún yrði skipuð í háttsett embætti hjá hinu opinbera en hvert það embætti var kemur ekki fram. Hefur hann kært hana fyrir kúgun, þjófnað og misnotkun á síma.
Þar sem þau neita bæði að hafa dreift myndbandinu er óljóst enn sem komið hver gerði það en dreifing hefndarkláms getur varðað allt að fimm ára fangelsi í Svartfjallalandi og sá eða sú sem dreifði því gæti því mögulega verið í mjög vondum málum.