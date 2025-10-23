fbpx
Fimmtudagur 23.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“

Pressan
Fimmtudaginn 23. október 2025 22:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Opinber rannsókn á aðdraganda voðaverksins í Southport á Englandi í fyrrasumar stendur nú yfir í Liverpool Town Hall. Þar myrti hinn 17 ára gamli Axel Rudakubana þrjár barnungar stúlkur sem voru á dansnámskeiði og særði tíu til viðbótar í hnífaárás.

Markmið rannsóknarinnar í Liverpool er að varpa ljósi á hugsanleg kerfislæg mistök í aðdraganda árásarinnar og hvaða viðvörunarmerki voru til staðar fyrir hana.

Viðvörunarbjöllur frá fyrsta degi

Joanne Hodson, skólastjóri The Acorns School í Ormskirk, lýsti því að hún hefði fundið fyrir því strax frá fyrsta degi að hinn þá 13 ára Rudakubana væri „mjög hættulegur“.

Rudakubana hafði verið vísað úr almennum skóla eftir að hafa tekið hníf með sér í kennslustofu.

Sjá einnig: Nýjar upplýsingar um barnamorðingjann – Hefði getað drepið 12.000 manns

Rifjaði Joanne upp hvað Axel sagði þegar hún spurði hann hvers vegna hann hefði tekið með sér hníf í skólann. „Til að nota hann,“ sagði hann án þess að blikka auga, sagði hún.

„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig – eða sýnt algjöran skort á iðrun,“ sagði hún og bætti við að foreldrar drengsins hefðu ekki brugðist við orðunum á nokkurn hátt og tekið þeim sem sjálfsögðum hlut.

Foreldrarnir töldu hann fórnarlamb

Joanne sagði að foreldrarnir hafi talið son sinn „góða dreng“ sem hefði lent í einelti og kenndu þau öðrum um vafasama hegðun hans. Sagði Joanne að eftir þetta samtal hefði hún hefði haft svo miklar áhyggjur að hún sendi öllum starfsmönnum tölvupóst þar sem hún krafðist reglulegrar líkamsleitar á drengnum vegna „áberandi áhættu” eins og hún orðaði það.

„Axel var afar sérstakur nemandi – sá óvenjulegasti sem ég hef kynnst,“ sagði Joanne. „Það var eitthvað óhugnanlegt undir niðri. Hann var ófyrirsjáanlegur, með engin mörk og enga virðingu fyrir öðrum. Hann trúði því að aðeins hans skoðanir væru réttar.“

Í umfjöllun Mail Online, sem fjallar um rannsóknina, er vísað í orð Joanne sem sagði að skömmu eftir að hann hóf nám við skólann, haustið 2019, hafi hegðun hans valdið sífellt meiri áhyggjum hjá starfsfólki og skólastjórnendum. Hann hafi verið staðinn að því að leita eftir upplýsingum um skotárásir í skólum og hann hafi hótað öðrum nemendum og kennurum.

„Ég hafði á tilfinningunni að eitthvað væri í uppsiglingu,“ sagði hún og bætti við: „Það var eins og spennan væri að magnast dag frá degi.“

MI5 taldi ekki ástæðu til að bregðast við

Í desember 2019 réðist Axel á nemanda í öðrum skóla í Formby með kylfu og fannst þá hnífur í töskunni hans. Hann fékk ekki að snúa aftur í The Acorns School eftir þetta, en skólayfirvöld þar höfðu á þessum tímapunkti vísað máli hans til Prevent, sem er einskonar forvarnarátak breskra yfirvalda sem hefur það að markmiði að grípa inn í áður en einstaklingar, einkum ungir, dragist inn í ofbeldis- eða öfgahugmyndafræði. MI5 taldi hins vegar ekki ástæðu til að bregðast við þar sem engin öfgakennd hugmyndafræði var greinanleg.

Axel var í janúar síðastliðnum dæmdur í 52 ára fangelsi fyrir voðaverkið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Norður-Kóreumenn sagðir stunda stórtækan þjófnað, peningaþvætti og að lauma sér í störf erlendis
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Kynbomban segir sögusagnir um andlát sitt ótímabærar – „Mér líður vel“
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Pressan
Í gær
Athafnastjórinn missti ekki úr takt við óvænt atvik
Pressan
Í gær
Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns
Pressan
Í gær
Fékk skilaboð frá manninum sem braut á henni í háskóla fyrir rúmum áratug – „Svo, ég nauðgaði þér“

Mest lesið

Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“
Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Andrés prins var með starfsmannanet til að veiða konur til kynlífs – Hann var með týpu
Hélt að 11 ára sonurinn væri drukkinn – Það reyndust banvæn mistök
Fékk ekki stöðuhækkun sem hún átti skilið – Var sagt að útlit hennar væri að skemma fyrir

Nýlegt

Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Svona voru afgreiðslustörf árið 1948 fyrir tíma alnetsins – Sjáðu myndbandið
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Voru leikmenn að reyna að láta reka Ange? – Roy Keane kallar þá fávita
Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu
Gagnrýnir Slot og segir hann hafa uppljóstrað því í gær hvernig á að vinna Liverpool
María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“
Vínelskur og auralaus þjófur fór ítrekað út að borða
Pressan
Í gær
Langaði rosalega að sjá hverjir myndu koma í útförina hans
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann

Fleygði rotnandi líki kærastans í ruslið – Lyktin kom upp um hann
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kenny Loggins ósáttur með Trump – Svona brást Hvíta húsið við gagnrýninni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Frakkar í öngum sínum eftir ævintýralegt rán á Louvre-safninu – Svona báru ræningjarnir sig að
Pressan
Fyrir 2 dögum

Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið

Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun

Matvöruverslunin sem þú verslar í án þess að greiða – Sjálfsefling sem dregur úr sóun
Pressan
Fyrir 3 dögum
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda

Kennari missir starfsleyfið eftir skilaboðaspjall við 15 ára nemanda
Pressan
Fyrir 3 dögum
Neyðarleg færsla um rafmyntarkóng vekur mikla athygli – En er allt sem sýnist?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þoldi ekki „skítalyktina“ af kannabisreykingum nágrannans og fór í hart
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða

Hlaupferðin breyttist í martröð – Stóð skyndilega frammi fyrir baráttu upp á líf og dauða
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst

Fyrrum samskiptastjóri Trump segir þetta þrennt hafa lagt bandarísk stjórnmál í rúst
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þrír handteknir á Tenerife eftir þriggja mánaða rannsókn á skipulögðum þjófnaði
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda
Pressan
Fyrir 4 dögum

Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík

Kom að honum á bílastæðinu með blóðuga öxi – Skömmu síðar fundust tvö lík
Pressan
Fyrir 4 dögum
Mál glæsikvendis skekur Brasilíu – Móðir, laganemi og raðmorðingi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ákærð fyrir að myrða barn fyrir meira en 30 árum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ógnvekjandi myndband sýnir hvar kona var stungin upp úr þurru um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 4 dögum

Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl

Horfði á klám og drakk bjór á meðan dóttir hans sat deyjandi úti í bíl
Pressan
Fyrir 4 dögum

Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu

Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu
Pressan
Fyrir 5 dögum
„Drottnari múmíanna“ fær reynslulausn – Vel menntaður rithöfundur sem átti sér óhugnalegt leyndarmál
Pressan
Fyrir 5 dögum

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda

Skólastarfskona lést eftir spark frá 14 ára nemanda
Pressan
Fyrir 5 dögum
Einhverfur drengur lærði að tala eftir að hann fékk lyf fyrir krabbameinssjúka – Reyndist hafa ýmislegt að segja
Pressan
Fyrir 5 dögum
Reiðilestur uppgjafahermanns vekur athygli – „Ég vissi alltaf að það yrðu fjandans dekurdýrin sem myndu fella þjóð okkar“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Morðið sem hneykslaði Frakka: Óhugnanlegar lýsingar komu fram fyrir dómi

Morðið sem hneykslaði Frakka: Óhugnanlegar lýsingar komu fram fyrir dómi
Pressan
Fyrir 6 dögum

Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“

Fannst eftir að hafa verið innilokuð í 27 ár – „Fáum dögum frá dauðanum“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Þingmaður Repúblikana reynir að afsaka hakakross sem sást á skrifstofu hans á óheppilegum tíma
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ræða heilbrigðisráðherra um sæði unglingsdrengja vekur athygli – „Foreldrar okkar eru ekki að eignast börn“