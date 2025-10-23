Markmið rannsóknarinnar í Liverpool er að varpa ljósi á hugsanleg kerfislæg mistök í aðdraganda árásarinnar og hvaða viðvörunarmerki voru til staðar fyrir hana.
Joanne Hodson, skólastjóri The Acorns School í Ormskirk, lýsti því að hún hefði fundið fyrir því strax frá fyrsta degi að hinn þá 13 ára Rudakubana væri „mjög hættulegur“.
Rudakubana hafði verið vísað úr almennum skóla eftir að hafa tekið hníf með sér í kennslustofu.
Rifjaði Joanne upp hvað Axel sagði þegar hún spurði hann hvers vegna hann hefði tekið með sér hníf í skólann. „Til að nota hann,“ sagði hann án þess að blikka auga, sagði hún.
„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig – eða sýnt algjöran skort á iðrun,“ sagði hún og bætti við að foreldrar drengsins hefðu ekki brugðist við orðunum á nokkurn hátt og tekið þeim sem sjálfsögðum hlut.
Joanne sagði að foreldrarnir hafi talið son sinn „góða dreng“ sem hefði lent í einelti og kenndu þau öðrum um vafasama hegðun hans. Sagði Joanne að eftir þetta samtal hefði hún hefði haft svo miklar áhyggjur að hún sendi öllum starfsmönnum tölvupóst þar sem hún krafðist reglulegrar líkamsleitar á drengnum vegna „áberandi áhættu” eins og hún orðaði það.
„Axel var afar sérstakur nemandi – sá óvenjulegasti sem ég hef kynnst,“ sagði Joanne. „Það var eitthvað óhugnanlegt undir niðri. Hann var ófyrirsjáanlegur, með engin mörk og enga virðingu fyrir öðrum. Hann trúði því að aðeins hans skoðanir væru réttar.“
Í umfjöllun Mail Online, sem fjallar um rannsóknina, er vísað í orð Joanne sem sagði að skömmu eftir að hann hóf nám við skólann, haustið 2019, hafi hegðun hans valdið sífellt meiri áhyggjum hjá starfsfólki og skólastjórnendum. Hann hafi verið staðinn að því að leita eftir upplýsingum um skotárásir í skólum og hann hafi hótað öðrum nemendum og kennurum.
„Ég hafði á tilfinningunni að eitthvað væri í uppsiglingu,“ sagði hún og bætti við: „Það var eins og spennan væri að magnast dag frá degi.“
Í desember 2019 réðist Axel á nemanda í öðrum skóla í Formby með kylfu og fannst þá hnífur í töskunni hans. Hann fékk ekki að snúa aftur í The Acorns School eftir þetta, en skólayfirvöld þar höfðu á þessum tímapunkti vísað máli hans til Prevent, sem er einskonar forvarnarátak breskra yfirvalda sem hefur það að markmiði að grípa inn í áður en einstaklingar, einkum ungir, dragist inn í ofbeldis- eða öfgahugmyndafræði. MI5 taldi hins vegar ekki ástæðu til að bregðast við þar sem engin öfgakennd hugmyndafræði var greinanleg.
Axel var í janúar síðastliðnum dæmdur í 52 ára fangelsi fyrir voðaverkið.