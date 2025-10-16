fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sýnir grjótharða magavöðva í nýrri auglýsingu

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 16. október 2025 10:39

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikkonan Jennifer Aniston, 56 ára, sýnir að hún er í hörkuformi í nýrri herferð fyrir Pvolve líkamsræktarkerfið.

Í myndbandi sem birt var á Instagram á miðvikudag má sjá Aniston sitja fyrir á myndum með lóð, gera æfingar með líkamsteygjum og skemmta sér með vinum sínum, í kynningu fyrir Strong for Fall Challenge herferðina frá Pvolve, sem útleggst sem Hraust í haust.

„Haustáskorun @pvolve er komin og ég myndi elska það ef þið mynduð taka þátt með okkur,“ skrifaði Aniston við myndbandið og bætti við að með því að taka þátt í áskoruninni væri fólk að styðja við Women in Medicine, sem hún lýsti sem „sjóði sem styður byltingarkenndar rannsóknir til að efla heilsu kvenna“.

Í athugasemdum uppsker Aniston mikið hrós frá fylgjendum sínum fyrir hraust og gott útlit, og segja margir hana geislandi og greinilega hamingjusama.

„Hún lítur alveg ótrúlega út: sterk, sjálfsörugg og geislandi,“ skrifaði einn. Annar skrifaði: „Líkami Jennifer er fullkominn blanda af styrk og glæsileika … sannarlega fyrirmynd!“
Í fréttatilkynningu sögðu Aniston og Pvolve að herferðin leggi áherslu á „vöðvastyrk sem lykilinn að langlífi“ og hvetur „konur alls staðar að endurhugsa líkamsrækt ekki sem skammtímalausn, heldur sem ævilanga fjárfestingu í styrk, stöðugleika og lífsþrótti.“
„Styrktarþjálfun hefur skipt mestu máli fyrir mig, í því hvernig ég hreyfi mig, hvernig mér líður, bara í öllu,“ sagði Aniston í fréttatilkynningu fyrir líkamsræktarmerkið og bætti við að Pvolve Langlífispakkinn hafi „verið svo mikilvægur þáttur í að byggja upp raunverulegan styrk.“

Aniston deilir reglulega æfingum sínum á samfélagsmiðlum, auk þess að kynna Pvolve, en samstarf þeirra hófst árið 2023.
„Af öllum æfingum sem ég hef prófað í gegnum árin hefur þessi umbreytt líkama mínum meira en nokkrar aðrar og þetta er mjög skemmtileg æfing.“
„Jen er mjög samkvæm í æfingum sínum,“ sagði Dani Coleman aðalþjálfari Pvolve.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Sýnir grjótharða magavöðva í nýrri auglýsingu
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Varpa ljósi á ömurlegt líf Ian Watkins í fangelsinu þar sem hann var drepinn
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Móðir sótti ekki soninn til barnapíunnar – Áratugum seinna voru borin kennsl á hana
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Járnfrúin sögð hafa haldið framhjá tvisvar og átt í sérstöku sambandi við náinn ráðgjafa
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Rifrildi hjóna endaði með ósköpum – Hellti olíu yfir manninn meðan hann svaf
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Segir að einkalíf þingmanna séu að verða furðulegri – „Hefurðu tekið eftir þessu?“
Pressan
Í gær
Mæðgur dóu eftir að hafa borðað afmælistertu – Lögregla vill handtaka manninn sem afhenti tertuna
Pressan
Í gær
Tekinn af lífi eftir 20 ár á dauðadeild – Hélt fram sakleysi sínu allt til síðasta dags

Mest lesið

Upplifun Viðars að skyndilega hafi verið ákveðið að sniðganga hann – „Þetta hefur verið ósköp leiðinlegt“
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Hildur setur fótinn niður: „Ég fer fram á það að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum mínum“
Greindist loks eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Fjölskyldudrama í Landsrétti – Greip í taumana þegar aldraður faðir hans kynntist nýrri vinkonu og há upphæð hvarf af bankareikningi hans

Nýlegt

Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans
Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær
Verðlaunagræja frumsýnd á Íslandi
Sjóðheitur Sævar verður ekki meira með – „Mér var brugðið“
Dóttir Katrínar Tönju og Brooks fædd
Þetta eru mennirnir sem KSÍ hefur fengið til að rýna í hvernig til hefur tekist – Stór nöfn á listanum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Gekk á milli lækna en enginn vissi hvað var að – Fékk svarið þegar hann lýsti einkennunum fyrir gervigreindinni
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife

Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump segist ekki viss um að hann komist inn í himnaríki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sauð upp úr þegar Trump hélt ræðu á ísraelska þinginu í morgun – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Trump lét bólusetja sig aftur gegn COVID

Trump lét bólusetja sig aftur gegn COVID
Pressan
Fyrir 3 dögum

Harmleikur þegar 500 þúsund býflugur drápust á einu bretti

Harmleikur þegar 500 þúsund býflugur drápust á einu bretti
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sextug kona lést í furðulegu slysi þegar hún var að þvo bílinn sinn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Stakk móður sína til bana en orð lítils barns nísta hjartað

Stakk móður sína til bana en orð lítils barns nísta hjartað
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lifði af fyrri morðtilraunina en ekki þá seinni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Náðu mynd af glósum ráðherrans sem sýndi hvernig hún ætlaði að koma sér undan erfiðum spurningum
Pressan
Fyrir 3 dögum

38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn

38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Trump enn með ásakanir í garð Biden – Var sjálfur forseti þegar þetta á að hafa gerst

Trump enn með ásakanir í garð Biden – Var sjálfur forseti þegar þetta á að hafa gerst
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hlaðvarpsþáttur hristir upp í umdeildu sakamáli – Robert hlaut dauðadóm í vafasömu „Shaken baby-máli“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Diane Keaton er látin
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hjálpaði Ed Gein við leitina að Ted Bundy? – Sannleikurinn á bak við Skrímslið

Hjálpaði Ed Gein við leitina að Ted Bundy? – Sannleikurinn á bak við Skrímslið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Gömul ritgerð eftir varnarmálaráðherra vekur athygli
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Pressan
Fyrir 5 dögum
Veiktist illa eftir að hafa tekið sopa af víninu – Nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 6 dögum

Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag

Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag
Pressan
Fyrir 6 dögum

Gekk of langt í hrekkjavökuskreytingu og var handtekinn – Sjáðu myndina

Gekk of langt í hrekkjavökuskreytingu og var handtekinn – Sjáðu myndina
Pressan
Fyrir 6 dögum
Fyrrverandi útvarpsmaður á BBC ákærður fyrir fjórar nauðganir og fjölmörg önnur kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 6 dögum

Hakkarar í Norður-Kóreu beina spjótum sínum að nýju skotmarki

Hakkarar í Norður-Kóreu beina spjótum sínum að nýju skotmarki
Pressan
Fyrir 6 dögum
Pit bull beit barn – Eigendur hunsuðu viðvörun og harmleikur varð
Pressan
Fyrir 6 dögum
Táningur í haldi eftir viðbjóðslegan verknað – „Ég gerði svolítið slæmt“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna

Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Pressan
Fyrir 6 dögum

Óstjórnleg eyðsla, átröskun og „snobb“ Wintour – Kryddpían opnar sig upp á gátt í þáttaröð Netflix

Óstjórnleg eyðsla, átröskun og „snobb“ Wintour – Kryddpían opnar sig upp á gátt í þáttaröð Netflix
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ráðherrann sagðist standa keik andspænis her Antifa – Herinn samanstóð af blaðamönnum og manni í hænubúning
Pressan
Fyrir 1 viku
Kennari sem nauðgaði 15 ára stúlku drepinn