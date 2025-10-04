fbpx
Laugardagur 04.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fundu vísbendingar um lykilinn að langlífi í genum 117 ára gamallar konu

Pressan
Laugardaginn 4. október 2025 07:30

Maria Branyas Morera sem varð 117 ára og Manel Esteller sem rannsakaði gen hennar. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á síðasta ári lést 117 ára gömul spænsk kona Maria Branyas Morera. Hún var þá formlega skráð elsta manneskja heims en áður en hún lést veitti hún leyfi fyrir að gen hennar yrðu rannsökuð og fundu vísindamenn við rannsóknina vísbendingar um skýringar ekki bara á langlífi Morera heldur einnig langlífi almennt.

Í þessu skyni voru tekin blóðsýni, munnvatnssýni, þvagsýni og saursýni úr Morera. Manel Esteller sem starfar við læknadeild Háskólans í Barcelona fór fyrir rannsókninni og segir að markmiðið hafi verið að læra af þessu tilfelli til að það geti gagnast öðru fólki.

Fjallað er um rannsóknina í tímariti Smithsonian-stofnunarinnar. Þar kemur fram að niðurstöðurnar hafi verið bornar saman við rannsóknir á genum annarra kvenna frá Íberíuskaga. Niðurstöðurnar af þessu öllu eru þær að það sem bendir til að skýri langlífi séu samsetning góðra gena og heilbrigðs lífstíls. Maria Branyas Morera reykti ekki, drakk ekki áfengi, hreyfði sig reglulegu og lifði mjög virku félagslífi.

Genin

Í genum hennar fundust einnig breytileikar sem tengdir hafa verið við langlífi og draga úr líkum á því að fá elliglöp, hjartasjúkdóma, sykursýki og aðra sjúkdóma.

Í ljós kom einnig að þarmaflóra Morera var eins og í yngri manneskju en töluvert magn af Bifidobacterium fannst en það er baktería sem hefur mjög góð áhrif á líkamann meðal annars á ónæmiskerfið og dregur úr bólgum. Magnið skýrist líklega af því að hún fékk sér yfirleitt jógúrt þrisvar sinnum á dag.

Aðrir vísindamenn sem komu ekki að rannsókninni segja hins vegar ekki hægt að heimfæra rannsókn á einni manneskju á heilu samfélögin. Verið gæti að Morera hafi einfaldlega verið heppin og nauðsynlegt sé að sýna fram á að aðrir í fjölskyldu hennar hafi verið jafn langlífir.

Einnig er bent á að tengsl gena og langlífis séu ekki einföld og skýr. Það sé erfitt að spá fyrir eingöngu út frá genum hversu lengi fólk muni lifa. Þær félagslegu og efnahagslegu aðstæður sem fólk búi við skipti einnig máli og það sé ekki víst að góð gen dugi til að vega upp á móti því séu þessar aðstæður nógu slæmar til að draga úr lífslíkum.

Manel Esteller er hins vegar bjartsýnn og segist vonast til að hægt verði að nota niðurstöðurnar úr rannsókninni á genum Maria Branyas Morera til að þróa lyf til að bæta heilsu eldra fólks.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Fundu vísbendingar um lykilinn að langlífi í genum 117 ára gamallar konu
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Skemmtu sér við að murka lífið úr varnarlausum ellilífeyrisþega – „Hvers konar kynslóð er verið að ala upp?“
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Dæmdur til dauða fyrir dónaskap á Facebook
Pressan
Í gær
Telja nær útilokað að litli drengurinn finnist á lífi
Pressan
Í gær
Eina konan á dauðadeild í Tennessee verður líflátin á næsta ári
Pressan
Í gær
Vendingar í máli stúlku sem hvarf á dularfullan hátt árið 1970
Pressan
Í gær
Faðir vaknaði daginn sem ákvarða átti refsingu hans fyrir kynferðisbrot – Þess í stað skaut hann börnin sín
Pressan
Í gær
Rannsaka aftur andlát frægs blaðamanns 20 árum eftir að hann lést

Mest lesið

Skemmtu sér við að murka lífið úr varnarlausum ellilífeyrisþega – „Hvers konar kynslóð er verið að ala upp?“
Eiður Smári telur endurkomu líklega en segir eitt og annað fráhrindandi – „Ég ætla að nefna eitt dæmi þar sem ég gat misst hausinn“
Telja nær útilokað að litli drengurinn finnist á lífi
Gunni Helga lét Stefán Einar fá það óþvegið: „Skrýtið að veifa aumingjaspjaldinu“
Í sundur eftir 27 ára hjónaband og hneyksli sem endaði með fangelsisvist

Nýlegt

Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Óvænt endurkoma Ten Hag í kortunum?
Eiður Smári telur endurkomu líklega en segir eitt og annað fráhrindandi – „Ég ætla að nefna eitt dæmi þar sem ég gat misst hausinn“
Tjáir sig um söngva stuðningsmanna
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Leikur helgarinnar breytir engu fyrir stöðu Amorim
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki
Pressan
Fyrir 2 dögum

Systur fundnar á lífi eftir að hafa verið saknað í 36 ár – Sást seinast til þeirra rétt áður en móðir þeirra var myrt

Systur fundnar á lífi eftir að hafa verið saknað í 36 ár – Sást seinast til þeirra rétt áður en móðir þeirra var myrt
Pressan
Fyrir 2 dögum
Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Pressan
Fyrir 2 dögum
Morðingi hjónanna var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hakkarar reyndu að fá fréttamann BBC með sér í lið – „Þú þyrftir aldrei að vinna aftur“

Hakkarar reyndu að fá fréttamann BBC með sér í lið – „Þú þyrftir aldrei að vinna aftur“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd

Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd
Pressan
Fyrir 3 dögum
Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum

Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“

Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína

Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær

Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær
Pressan
Fyrir 5 dögum
Líkið í frystinum sem varð smánarblettur í réttarsögu Sviss – Hver myrti Christine Zwahlen?
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug
Pressan
Fyrir 5 dögum
Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn
Pressan
Fyrir 5 dögum

Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út

Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út
Pressan
Fyrir 6 dögum

Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér

Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér
Pressan
Fyrir 1 viku
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Pressan
Fyrir 1 viku

Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum

Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum
Pressan
Fyrir 1 viku
Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“
Pressan
Fyrir 1 viku
Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð
Pressan
Fyrir 1 viku

Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn

Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn
Pressan
Fyrir 1 viku

Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð

Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð
Pressan
Fyrir 1 viku
Leita nú meints morðingja eftir að hafa óvart sleppt honum úr haldi – þolandinn var aðeins 15 ára gömul
Pressan
Fyrir 1 viku
Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 