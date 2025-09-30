fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar

Pressan
Þriðjudaginn 30. september 2025 21:30

Frá Háskólanum í Glasgow þar sem hin örlagaríku mistök voru gerð. Mynd: Diliff. Wikimedia Commons-CC BY 3.0.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í desember 2024 átti háskólaneminn Ethan Scott Brown fastlega von á því að hann myndi þá útskrifast úr grunnnámi sínu í landafræði við Háskólann í Glasgow í Skotlandi. Hann var þá 23 ára en Ethan hafði ávallt staðið sig afar vel í námi og átti fastlega von á því að útskrifast með ígildi þess sem í íslenskum háskólum er kallað ágætiseinkunn en það á við um nemendur með á bilinu 9-10 í meðaleinkunn. Skólinn tilkynnti honum hins vegar að hann gæti ekki útskrifast þar sem hann hefði ekki fengið neina lokaeinkunn fyrir eitt námskeið sem hann þurfti að ljúka. Síðar kom í ljós að það var ekki rétt en þá var það of seint fyrir Ethan sem var svo harmi sleginn við upphaflegu fréttirnar að hann tók eigið líf.

Daily Mail fjallar um málið. Móðir Ethan, Tracy Scott, kom að honum látnum. Hún leitaði eftir svörum frá skólanum en þá kom í ljós að mistök voru gerð og ranglega skráð að Ethan hefði ekki fengið lokaeinkunn í námskeiðinu en hann átti sannarlega að fá slíka einkunn og þar með geta útskrifast. Tracy segir að mistökin hafi farið framhjá starfsfólki og tveimur endurskoðunarnefndum innan skólans og sömuleiðis einni nefnd sem starfar utan skólans.

Hún segir skólann hafa algerlega brugðist syni hennar.

Fleiri?

Nú vill Tracy skýrari svör en hún og aðrir í fjölskyldunni telja að um kerfisbundinn vanda sé að ræða hjá Háskólanum í Glasgow og líklegt sé að fleiri nemendur hafi lent í sömum mistökum og Ethan.

Skólinn segist harma mjög þessi mistök sem höfðu svo skelfilegar afleiðingar og vottaði fjölskyldunni sína dýpstu samúð en stendur fast á því að um einangrað tilvik hafi verið að ræða.

Tracy segist harmi sleginn. Ethan hafi verið svo spenntur þegar umsókn hans um nám í skólanum var samþykkt. Hann hafi yfirgefið þennan heim í þeirri trú að honum hafi mistekist. Skólinn hafi brugðist honum ekki eingöngu akademískt séð heldur einnig brugðist þeirri skyldu að veita honum stuðning. Fjölskyldan hafi verið svipt því tækifæri að hafa Ethan áfram í lífi sínu.

Fjölskyldan hefur leitað til lögmanns og segist leita réttlætis til að aðrar fjölskyldur þurfi ekki að upplifa það sama. Lögmaðurinn spyr hvort mistökin hefðu nokkurn tímann uppgötvast ef Ethan hefði ekki látist og fjölskyldan í kjölfarið leitað svara hjá skólanum.

Andleg heilsa

Fjölskyldan krefst einnig svara um stuðning sem nemendum við skólann, sem eiga við andleg veikindi að stríða, er boðið en Ethan hafði leitað til starfsmanna skólans vegna slíkra veikinda en ekki fengið neinn stuðning.

Fjölskyldan vill einnig að yfirvöld í Skotlandi svari því hvernig þau ætli að tryggja að skoskir háskólar styðji við bakið á nemendum sem glíma við andleg veikindi.

Háskólinn í Glasgow segir að rannsókn hafi farið fram innan skólans og fjölskyldunni afhentar niðurstöðurnar og hún beðin innilega afsökunar.

Skólinn viðurkennir einnig að mistök hafi verið gerð þegar Ethan var ekki vísað á stuðningsþjónustu við nemendur. Fullyrt er einnig að allir ferlar hafi verið endurskoðaðir til að tryggja að svona mistök eigi sér ekki aftur stað. Segir í yfirlýsingu Háskólans Glasgow að það sé virkilega leitt að svona hafi farið og skiljanlega hafi það valdið fjölskyldu Ethan miklum harmi. Þessi yfirlýsing mun þó líklega ekki duga til að fjölskyldan láti málinu lokið.

Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína
Pressan
Í gær
Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa
Pressan
Í gær
Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða

Mest lesið

Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Segir ófremdarástand ríkja á íslenskum baðstöðum vegna erlendra ferðamanna – „Fóru bara ofan í og voru algjörlega þurr frá toppi til táar“

Nýlegt

Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Gagnrýndi enska dómara harðlega eftir gult spjald í gær
Rooney sár barnanna vegna
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Kemur í ljós á morgun hvort KA komist áfram í Meistaradeildinni
Til minningar um Bríeti Irmu – Pilates Wellness Event í UMI Studio
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug
Pressan
Fyrir 2 dögum

Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn

Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út
Pressan
Fyrir 3 dögum
Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér
Pressan
Fyrir 3 dögum

Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum

Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum

Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð

Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð
Pressan
Fyrir 4 dögum
Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð
Pressan
Fyrir 5 dögum

Leita nú meints morðingja eftir að hafa óvart sleppt honum úr haldi – þolandinn var aðeins 15 ára gömul

Leita nú meints morðingja eftir að hafa óvart sleppt honum úr haldi – þolandinn var aðeins 15 ára gömul
Pressan
Fyrir 5 dögum

Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 

Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 
Pressan
Fyrir 5 dögum
Slæmar fréttir fyrir Trump og baráttu hans fyrir friðarverðlaunum Nóbels – „Við kunnum ekki að meta það“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Systur sem lögðu minningarstað um Charlie Kirk í rúst leita til almennings um hjálp við að borga reikninginn
Pressan
Fyrir 5 dögum

Myndbandið fór eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla – Nú hefur unglingurinn hlotið dóm

Myndbandið fór eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla – Nú hefur unglingurinn hlotið dóm
Pressan
Fyrir 5 dögum
„Konan í bleiku“ – Interpol hefur loks borið kennsl á hana
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ofsahræðsla greip um sig eftir stórfurðulega hegðun flugfarþega
Pressan
Fyrir 6 dögum

Tók hann þrjá mánuði að deyja eftir hryllilega árás um hábjartan dag

Tók hann þrjá mánuði að deyja eftir hryllilega árás um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 6 dögum

Allt brjálað út af heimskulegum hrekk aðstoðarkennara

Allt brjálað út af heimskulegum hrekk aðstoðarkennara
Pressan
Fyrir 6 dögum
„Martraðarbakteríur“ sækja í sig veðrið í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 6 dögum

Elon Musk gekk of langt – Ríkisstarfsmenn endurráðnir eftir 7 mánaða frí á fullum launum

Elon Musk gekk of langt – Ríkisstarfsmenn endurráðnir eftir 7 mánaða frí á fullum launum
Pressan
Fyrir 6 dögum
Óhugnanlegt myndband sýnir þegar hótelgestir áttu fótum sínum fjör að launa
Pressan
Fyrir 6 dögum
Hvíta húsið telur að slökkt hafi verið á rúllustiganum viljandi – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 6 dögum

Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst

Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst
Pressan
Fyrir 6 dögum

Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland

Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland
Pressan
Fyrir 6 dögum
Einn versti dagur lífsins að komast að því að hann taldist meðal þeirra ríkustu – „Það bara virkilega fauk í mig“
Pressan
Fyrir 1 viku
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum