Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum

Fullyrt er að raunveruleg hætta sé á því að hin forna virkisborg Inka í Andesfjöllum í Perú, Machu Picchu, glati stöðu sinni sem eitt af sjö undrum veraldar. Ástæðurnar eru sagðar vera offjölgun ferðamanna á svæðinu, slæleg varðveisla á þessu sögufræga mannvirki og róstur og átök á svæðinu. Stjórnvöld í Perú fullyrða hins vegar að þau séu að standa sig við að varðveita þessi ómetanlegu menningarverðmæti.
Þessi viðvörun kemur þó ekki frá menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, en Machu Picchu er á heimsminjaskrá stofnunarinnar, heldur frá stofnun sem stóð á fyrsta áratug þessarar aldar fyrir kosningu þar sem útnefnd voru hin nýju sjö undur veraldar. Var þetta á ensku kallað New7Wonders project og var ætlunin að nýr listi kæmi í stað eldri lista yfir sjö undur veraldar frá 16. öld en fæst þeirra voru enn uppistandandi.
Þetta kemur fram í umfjöllun vefmiðilsins All That´s Interesting.
Taka ber fram að í þessu samhengi er með orðinu undur átt við sögufræg og forn mannvirki sem enn standa og þykja það merk að hægt sé að nota orð eins og undur yfir þau.
Þau sjö undur veraldar sem valin voru í kosningunni í upphafi þesssarar aldar eru Kínamúrinn, leifar hinnar fornu borgar Petra í Jórdaníu, Kólóseum í Róm, leifar borgarinnar Chichén Itzá í Mexíkó, Taj Mahal á Indlandi, Kristsstyttan í Ríó de Janeiro og Machu Picchu en Pýramídarnir í Giza í Egyptalandi fengu úthlutað heiðurssæti á listanum en eru strangt til tekið ekki eitt af hinum sjö undrum.
Fari svo að New7Wonders taki Machu Picchu út af listanum þá mun borgin halda sæti sínu á heimsminjaskrá UNESCO. Í tilkynningu New7Wonders er meðal annars vísað til mótmæla á svæðinu og verkfalla sem gert hafa það að verkum að ferðamenn hafa orðið strandaglópar en mótmælendur hafa lokað samgönguleiðum að Machu Picchu. Vísað er einnig til þess að yfirvöld á svæðinu hafi haldið illa á málefnum Machu Picchu og það skorti á áætlanir um hvernig tryggja eigi sjálfbæra framtíð borgarinnar. Koma verði því í gagnið að miðað sé við alþjóðlega staðla um varðveislu fornra mannvirkja. Einnig er lýst yfir miklum áhyggjum af offjölgun ferðamanna sem sækja Machu Picchu en það stefnir í að á þessu ári verði þeir 1,5 milljón talsins og hafa þá aldrei verið fleiri.
Enn sem komið er hefur ekki verið gefið upp hvernig staðið yrði að því að taka Machu Picchu út af listanum og engar áætlanir eru enn sem komið er uppi um að velja eitthvað í staðinn.
Æðsti yfirmaður New7Wonders, Jean-Paul de la Fuente, segir markmiðið með tilkynningunni að hvetja yfirvöld í Perú til dáða við að koma málefnum Machu Picchu í gott horf. Ráðgjafi frá New7Wonders sé í landinu til að styðja stjórnvöld við að gera nauðsynlegar breytingar bæði til skamms og lengri tíma litið.
Menningarmáluráðuneyti Perú hefur brugðist við yfirlýsingum New7Wonders og þverneitar því að verndun Machu Picchu hafi ekki verið sinnt sem skyldi.
Ráðuneytið segir að eina alþjóðlega stofnunin sem sé hæf til að meta og greina varðveislu menningarverðmæta sé UNESCO og Machu sé ekki á lista stofnunarinnar yfir staði á heimsminjaskrá hennar sem séu í hættu.