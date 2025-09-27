fbpx
Laugardagur 27.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum

Pressan
Laugardaginn 27. september 2025 07:30

Machu Picchu. Mynd: EPA-EFE/Ernesto Arias

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fullyrt er að raunveruleg hætta sé á því að hin forna virkisborg Inka í Andesfjöllum í Perú, Machu Picchu, glati stöðu sinni sem eitt af sjö undrum veraldar. Ástæðurnar eru sagðar vera offjölgun ferðamanna á svæðinu, slæleg varðveisla á þessu sögufræga mannvirki og róstur og átök á svæðinu. Stjórnvöld í Perú fullyrða hins vegar að þau séu að standa sig við að varðveita þessi ómetanlegu menningarverðmæti.

Þessi viðvörun kemur þó ekki frá menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, en Machu Picchu er á heimsminjaskrá stofnunarinnar, heldur frá stofnun sem stóð á fyrsta áratug þessarar aldar fyrir kosningu þar sem útnefnd voru hin nýju sjö undur veraldar. Var þetta á ensku kallað New7Wonders project og var ætlunin að nýr listi kæmi í stað eldri lista yfir sjö undur veraldar frá 16. öld en fæst þeirra voru enn uppistandandi.

Þetta kemur fram í umfjöllun vefmiðilsins All That´s Interesting.

Taka ber fram að í þessu samhengi er með orðinu undur átt við sögufræg og forn mannvirki sem enn standa og þykja það merk  að hægt sé að nota orð eins og undur yfir þau.

Þau sjö undur veraldar sem valin voru í kosningunni í upphafi þesssarar aldar eru Kínamúrinn, leifar hinnar fornu borgar Petra í Jórdaníu, Kólóseum í Róm, leifar borgarinnar Chichén Itzá í Mexíkó, Taj Mahal á Indlandi, Kristsstyttan í Ríó de Janeiro og Machu Picchu en Pýramídarnir í Giza í Egyptalandi fengu úthlutað heiðurssæti á listanum en eru strangt til tekið ekki eitt af hinum sjö undrum.

Enn á heimsminjaskrá

Fari svo að New7Wonders taki Machu Picchu út af listanum þá mun borgin halda sæti sínu á heimsminjaskrá UNESCO. Í tilkynningu New7Wonders er meðal annars vísað til mótmæla á svæðinu og verkfalla sem gert hafa það að verkum að ferðamenn hafa orðið strandaglópar en mótmælendur hafa lokað samgönguleiðum að Machu Picchu. Vísað er einnig til þess að yfirvöld á svæðinu hafi haldið illa á málefnum Machu Picchu og það skorti á áætlanir um hvernig tryggja eigi sjálfbæra framtíð borgarinnar. Koma verði því í gagnið að miðað sé við alþjóðlega staðla um varðveislu fornra mannvirkja. Einnig er lýst yfir miklum áhyggjum af offjölgun ferðamanna sem sækja Machu Picchu en það stefnir í að á þessu ári verði þeir 1,5 milljón talsins og hafa þá aldrei verið fleiri.

Enn sem komið er hefur ekki verið gefið upp hvernig staðið yrði að því að taka Machu Picchu út af listanum og engar áætlanir eru enn sem komið er uppi um að velja eitthvað í staðinn.

Æðsti yfirmaður New7Wonders, Jean-Paul de la Fuente, segir markmiðið með tilkynningunni að hvetja yfirvöld í Perú til dáða við að koma málefnum Machu Picchu í gott horf. Ráðgjafi frá New7Wonders sé í landinu til að styðja stjórnvöld við að gera nauðsynlegar breytingar bæði til skamms og lengri tíma litið.

Allt í himnalagi

Menningarmáluráðuneyti Perú hefur brugðist við yfirlýsingum New7Wonders og þverneitar því að verndun Machu Picchu hafi ekki verið sinnt sem skyldi.

Ráðuneytið segir að eina alþjóðlega stofnunin sem sé hæf til að meta og greina varðveislu menningarverðmæta sé UNESCO og Machu sé ekki á lista stofnunarinnar yfir staði á heimsminjaskrá hennar sem séu í hættu.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð
Pressan
Í gær
Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn
Pressan
Í gær
Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð
Pressan
Í gær
Leita nú meints morðingja eftir að hafa óvart sleppt honum úr haldi – þolandinn var aðeins 15 ára gömul
Pressan
Í gær
Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 

Mest lesið

Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Katie Price sviptir hulunni af fræga manninum sem kunni ekkert í rúminu – „Hann minnti mig á rauða Bosch vél sem ég á í bílskúrnum“

Nýlegt

Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei
Spyr hvers vegna þetta gerist á Íslandi enn eitt árið – „Það þarf einhver félagsfræðingurinn að skoða það“
Lykilmaður United missti ástvin og verður ekki með
Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“
Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum
Pressan
Í gær
Myndbandið fór eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla – Nú hefur unglingurinn hlotið dóm
Pressan
Í gær

„Konan í bleiku“ – Interpol hefur loks borið kennsl á hana

„Konan í bleiku“ – Interpol hefur loks borið kennsl á hana
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ofsahræðsla greip um sig eftir stórfurðulega hegðun flugfarþega
Pressan
Fyrir 2 dögum

Tók hann þrjá mánuði að deyja eftir hryllilega árás um hábjartan dag

Tók hann þrjá mánuði að deyja eftir hryllilega árás um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 2 dögum

Allt brjálað út af heimskulegum hrekk aðstoðarkennara

Allt brjálað út af heimskulegum hrekk aðstoðarkennara
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Martraðarbakteríur“ sækja í sig veðrið í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Elon Musk gekk of langt – Ríkisstarfsmenn endurráðnir eftir 7 mánaða frí á fullum launum

Elon Musk gekk of langt – Ríkisstarfsmenn endurráðnir eftir 7 mánaða frí á fullum launum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Óhugnanlegt myndband sýnir þegar hótelgestir áttu fótum sínum fjör að launa
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hvíta húsið telur að slökkt hafi verið á rúllustiganum viljandi – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst

Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst
Pressan
Fyrir 3 dögum

Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland

Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland
Pressan
Fyrir 3 dögum
Einn versti dagur lífsins að komast að því að hann taldist meðal þeirra ríkustu – „Það bara virkilega fauk í mig“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Bókaði sér líknardráp svo hann gæti notið lífsins – „Ég hef aldrei óttast dauðann. Ég óttast að hafa engin lífsgæði“

Bókaði sér líknardráp svo hann gæti notið lífsins – „Ég hef aldrei óttast dauðann. Ég óttast að hafa engin lífsgæði“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump hafður að háði – Sagðist hafa stillt til friðar í stríði landa sem áttu ekki í átökum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Evrópureisa elgsins Emils á enda – vonir standa til að samfélagsmiðlastjarnan setjist nú í helgan stein
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ferðalag til Ítalíu breyttist í martröð fyrir grunlausan ferðamann

Ferðalag til Ítalíu breyttist í martröð fyrir grunlausan ferðamann
Pressan
Fyrir 4 dögum

Foreldrar tveggja 17 ára drengja þurfa að greiða milljónir eftir heimskulegt uppátæki þeirra

Foreldrar tveggja 17 ára drengja þurfa að greiða milljónir eftir heimskulegt uppátæki þeirra
Pressan
Fyrir 4 dögum
Réttarhöld í einu elsta óupplýsta morðmáli Frakklands hófust í dag – „Kraftaverk að við séum komin hingað“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Samsæriskenning um skotmann Charlie Kirk – Er eitthvað gruggugt við samtalið við herbergisfélagann?

Samsæriskenning um skotmann Charlie Kirk – Er eitthvað gruggugt við samtalið við herbergisfélagann?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Spjallmenni taldi sig vera að ræða við barn og sagði því að myrða föður sinn og skera undan sér
Pressan
Fyrir 5 dögum
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Pressan
Fyrir 5 dögum

Sökuð um að hafa myrt ungabarn fyrir 27 árum

Sökuð um að hafa myrt ungabarn fyrir 27 árum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við

Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við
Pressan
Fyrir 6 dögum
Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Rotnandi lík fannst í bifreið þekkts söngvara – Netverjar benda á að málið er enn óhugnanlegra en það virtist í fyrstu