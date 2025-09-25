Systur sem lögðu minningarstað um Charlie Kirk í rúst leita til almennings um hjálp við að borga reikninginn

Önnur systranna missti vinnuna í kjölfarið og hin fékk sparkið frá kærasta sínum. Þá sitja þær báðar uppi með háan lögfræðikostnað vegna málsins.
Systurnar heita Kerri Rollo, 23 ára, og Kaylee Rollo, 22 ára, en þær settu af stað söfnun á vefnum GoFundMe á dögunum þar sem þær óskuðu eftir 18 þúsund dollurum til að standa straum af lögfræðikostnaði.
Þær voru handteknar eftir að hafa skemmt minningarstað sem komið var upp til minningar um Charlie Kirk sem var skotinn til bana á dögunum. Á minningarstaðnum mátti meðal annars sjá kerti og blóm sem vegfarendur höfðu lagt niður til að heiðra minningu hans.
„Ég og systir mín erum að verða fyrir áreiti á netinu og hún missti vinnuna,“ sagði Kaylee á söfnunarsíðunni. Heldur hún því fram að brotið hafi verið á tjáningarfrelsi þeirra en systir hennar starfaði á veitingastað og var rekin úr starfi eftir að myndband af skemmdarverkinu dreifðist hratt á netinu. Á myndbandinu mátti meðal annars sjá þegar systurnar rifu niður skilti, spörkuðu í kerti og vanvirtu minningarstaðinn.
„F–ck Charlie Kirk,“ sagði Kerri meðal annars í myndbandinu og gaf miðfingurinn. Hún hélt síðan áfram: „Charlie Kirk dó eins og hann lifði – með því að boða ofbeldi,“ sagði hún áður en hún hrópaði nokkrum sinnum: „F–ck Charlie Kirk“ og gekk í burtu ásamt systur sinni.
Systurnar voru handteknar 17. september en söfnunin virðist hafa gengið vonum framar því í gær voru 15 þúsund dollarar búnir að safnast.
Í frétt New York Post kemur fram að hluti framlaga hafi komið frá nettröllum sem lögðu inn lágmarksupphæð til að geta skilið eftir háðslegar athugasemdir á söfnunarsíðunni.