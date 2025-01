Heilsaði Elon Musk að nasistasið?

Auðkýfingurinn Elon Musk setti allt á annan endann í gær. Hann hélt ræðu á samkomu sem Repúblikanar héldu í kjölfar innsetningarathafnar Donald Trump Bandaríkjaforseta. Þar sendi hann áhorfendum kveðju með handahreyfingu sem mörgum þótti minna á nasistakveðjuna sem Adolf Hitler gerði fræga.

Stuðningsmenn Trump og Musk í MAGA-hreyfingunni svonefndu hafa nú farið mikinn í netheimum til að reyna að réttlæta kveðju auðkýfingsins. Þar er kveðjan meðal annars sögð rómversk. Sem reyndar gerir hana ekki mikið skárri enda hefur rómversk kveðja verið tengd við fasisma. Aðrir segja að Musk sé með einhverfu og hafi þarna verið að reyna að segja áhorfendum að hann væri þeim þakklátur með því að sýna að hjarta hans slái með þeim.

Let me break this down:

1. Elon Musk put his hand over his heart.

2. He then threw his hand out to the audience as a gesture of love for voting Trump while saying thank you.

Can we please stop calling people Nazis?

— Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) January 21, 2025