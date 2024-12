Furðuleg samsæriskenning um Elon Musk – Er hann að með leyniaðgang að sínum eigin miðli til að hrósa sjálfum sér?

Auðkýfingurinn Elon Musk er ekki ókunnugur því að setja allt á hliðina á samfélagsmiðli sínum X. Þar fær hann líka reglulega yfir sig vænan skammt af gagnrýni en að sama bragði yfirþyrmandi stuðning frá fjölda aðdáenda hans. Stuðningurinn er þó ekki nægur ef marga má undarlega umræðu sem er nú farin af stað meðal netverja en þar er auðkýfingurinn sakaður um að halda úti gerviaðgangi á X sem hann notar til að hrósa sjálfum sér.

Sumir netverjar halda því fram að aðgangur á X, sem er sagður tilheyra manni að nafni Adrian Dittman, sé í raun laumuaðgangur Musk sjálfs. Umræðan byrjaði þegar blaðamaðurinn Charles Johnson hélt því fram í fréttabréfi sínu, Thoughts and Adventures, að Musk væri að nota aðgang Adrian Dittman til að taka þátt í rökræðum á X og þá gjarnan til að hrósa sjálfum sér.

Musk er sakaður um að nota tæknina, og það frekar slappa tækni, til að breyta rödd sinni til að mæta á umræður á X Space og koma þar sjálfum sér til varna í skjóli dulnefnisins. Til dæmis mun Dittman þessi hafa sagt:

„Elon er eini maðurinn til að gefa þessum fjandans krakkhausum rödd, vanþakklátu djöflamergirnir ykkar, í alvöru talað.“

Áfram hélt Dittman, með raddbreytingunni, reiðilestur sinn og sagði stuðningsmönnum Trump sem kenna sig við skammstöfunina MAGA (Make America Great Again) að sætta sig við Musk og stíga niður af sínum háa hesti. Umræðan tengdist gagnrýni sem Musk hefur fengið yfir sig fyrir að koma vegabréfsáritunum innflytjenda til varna.

Johnson og fleiri hafa stutt þessar ásakanir með ýmsum vísbendingum sem benda til þess að Dittman sé í raun Musk. Fyrir það fyrsta náði Johnson með raddgreiningu að tengja rödd Dittman við rödd Musk með því að afrugla raddbreytinn. Eins fann Johnson tilvik þar sem Musk virðist hafa gleymt sér og óvart talað um sjálfan sig í fyrstu persónu þó hann væri að nota Dittman-aðganginn. Aðrir hafa bætt því við að talsmáti Dittman og Musk sé sá sami. Dittman noti orðaforða sem gefi til kynna að hann komi frá Suður-Afríku, en Musk er einmitt fæddur og uppalinn þar í landi. Þessi talsmáti varð sérstaklega augljós þegar Dittman varð heitt í hamsi. Eins nota bæði Dittman og Musk óvenjuleg uppnefni í rökræðum eins og að saka fólk um að vera með sléttan heila (e. smooth brain).

Þessar ásakanir hafa vakið töluverða kátínu meðal andstæðinga Musk. Eitt tíst á X þykir ná ágætlega utan um hæðnina: „Svo þú ert að segja mér að Elon var að nota leyniaðgang á Twitter-spjallrás með raddbreyti, varð svo reiður svo hann hætti að þykjast, afhjúpaði sjálfan sig og er núna að banna alla frá miðlinum sem hæddust að honum? Þetta er toppurinn á árinu 2024.“

