Maður „klæddur eins og gömul kona“ í hjólastól réðst með köku á eitt frægasta málverk sögunnar

Myndskeið frá listasafninu fræga, Louvre í París, sýnir hvernig maður með varalit og hárkollu biðlar til fólks að „hugsa um plánetuna“ rétt eftir að hafa ráðist að einu frægasta málverki sögunnar, Monu Lisu eftir Leonardo DaVinci.

Vitni á staðnum segja að árásarmaðurinn hafi verið „klæddur eins og gömul kona“ og hann hafi stokkið á fætur úr hjólastól á Louvre-safninu og í kjölfarið reynt að brjóta glerhlífina sem verndar verkið fræga.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

