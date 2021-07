Sjáðu myndbönd af atvikinu – Risastór sprenging í Dubai

Stór sprenging átti sér stað í Dubai í kvöld. Talið er að hún hafi átt sér stað í gámaskipi, en slökkviliðsmenn berjast nú við mikinn eld á Jebel Ali-höfnina í kjölfar sprengingarinnar. Þeim virðist þó ganga vel í baráttunni. Margir stærstu miðla heims greina frá þessu.

Á netinu eru nú á flakki mikið af myndum og myndböndum af sprengingunni.

Ekki er vitað um mannfall eða slys á fólki eins og stendur, en sprengingin fannst í allavega 15 kílómetra fjarlægð.

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS — BNO News (@BNONews) July 7, 2021

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

Video shows firefighters attempting to extinguish a ship that caught on fire in #Dubai’s Jebel Ali Port. #BreakingNews#UAE

pic.twitter.com/S3rjIYwYgZ — World News Live Alerts (@WorldNewsLive_) July 7, 2021

Dubai Civil Defence extinguishing the blaze from GulfNewsTV on Vimeo.