Trump slítur samstarfi Bandaríkjanna við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina

Donald Trump, Bandaríkjaforseti hefur formlega dregið Bandaríkin úr Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO). Hann á bæði að hafa gert Öldungardeildarþingi Bandaríkjanna og Sameinuðu þjóðunum viðvart um þessa þess ákvörðun sína. Öldungadeildarþingmaðurinn Robert Menendez greindi frá þessu á Twitter.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020