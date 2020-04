Trump hafður að háði og spotti

Donald Trump Bandaríkjaforseti er nú hafður að háði og spotti í netheimum eftir ummæli sem hann lét falla á dögunum þar sem hann stakk upp á því að fundin yrði leið til að sprauta sótthreinsandi efni inn í lungu manna – til að berjast gagn kórónuveirunni.

Ummælin lét Trump falla eftir að hann heyrði kynningu um að rannsóknir bentu til að kórónuveiran lifi skemur í heitu og röku loftslagi, að veiran deyi fyrr í sólarljósi. Trump fór þá að velta því fyrir sér hvort ekki væri hægt að koma sólarljósi inn í líkamann.

„Ég hef séð að sótthreinsandi efni sem gerir út af við veiruna á einni mínútu. Bara einni mínútu. Er einhver leið fyrir okkur að gera eitthvað svipað með því að sprauta okkur með efninu eða einhvers konar hreinsum. Þessi veira kemst í lungun og veldur þar gífurlegum skaða svo það væri áhugavert að skoða þennan möguleika.“

Læknar og fræðimenn í Bandaríkjunum voru ekki lengi að stíga fram og benda á að ummæli forsetans væru ekki bara röng heldur beinlínis hættuleg og gætu valdið alvarlegum afleiðingum ef fólk færi að reyna að sprauta sótthreinsivökva inn í lungun sín í von um að losna undan kórónuveirunni.

Netheimar, og þá einkum Twitter, hafa ekki legið á skoðunum sínum vegna uppátækis forsetans.

Hér fyrir neðan má sjá dæmi af þeim viðbrögðum sem ummæli Trumps hafa vakið á Twitter, en í dag hafa myllumerkin #ToiletDuck og #Dettol verið vinsæl á samfélagsmiðlinum, en það eru vinsæl sótthreinsiefni. Vegna þessa hafa framleiðendur Dettol gefið út tilkynningu þar sem brýnt er fyrir neytendum að undir engum kringumstæðum ætti sótthreinsivökva að vera sprautað inn í líkama fólks. Vörurnar eigi aðeins að nota samkvæmt leiðbeiningum.

Do NOT inject or consume ANY disinfectants in an attempt to kill COVID19.

The President of the United States of America suggesting injecting disinfectant into people's bodies. The world deserves better leaders than this. pic.twitter.com/KBC9KTO1Ic

„Eftir tvær milljónir ára af þróun mannsins þá er þetta staðurinn sem við erum komin á“

Two million years of hominid evolution, and it comes to this. https://t.co/rWJUh4Mvs5

This is not just insane, it’s also incredibly dangerous. If Americans now die from injecting themselves with disinfectant, their deaths will be solely on President @realDonaldTrump . He needs to stop airing these absurd & reckless theories – NOW. 👇 https://t.co/MAvouhjS62

This should go without saying, but here goes:

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, INJECT YOURSELF OR ANYONE ELSE WITH DISINFECTANT.

I say this an Emergency Medicine consultant who's likely to have to deal with the aftermath of such behaviour.#COVID19 #COVIDIOTinChief #Trump2020

— Dr. Farbod FRCEM (@EmergencyBod) April 24, 2020