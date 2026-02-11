fbpx
Miðvikudagur 11.febrúar 2026

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 16:30

Elenora Rós

Lesa nánar

Elenora Rós Georgesdóttir bakari hélt bollu pop-up þriðja árið í röð síðustu helgi. Þrátt fyrir að hafa þrefaldað magnið af bollum til að mæta eftirspurn fyrri ára seldist allt upp á mettíma.

„Ég á eiginlega ekki orð. Hvar byrja ég? Myndirnar tala meira en þúsund orð gætu sagt. Ég næ ennþá ekki að koma tilfinningunum mínum í orð eftir Bollu Pop-Up 2026. Þriðja árið í röð sem ég kem heim með bollu pop-up, í þetta skipti með þrefalt magn af bollum og samt uppselt á mettíma. Það var röð út áður en ég mætti og tugir manns mættu að kaupa bollur og gleðin var rafmögnuð allan tímann.Ég er ennþá að ná mér niður á jörðina eftir þetta allt en þetta var alveg úthreint svakalegt. Litla ég myndi aldrei trúa þessu en ég í dag er ennþá ekki að trúa þessu.“

Í færslu á Facebook deilir Elenora Rós fjölda mynda frá deginum.

Segir hún marga mánuði hafa farið í undirbúning, svefnlausar nætur, rjómi alls staðar en þegar öllu hafi verið á botninn hvolft hafi þetta allt verið þess virði og hún fengið að verja tíma í bollugleði með dásamlegu fólki og sjá fólk labba burt með fullan poka af bollum og bros á vör. Þakkar hún sínu fólki fyrir hjálpina, stuðninginn og hjálpina og segist aldrei hafa getað þetta án þeirra, og allra samstarfs- og styrktaraðila.“

„Mikið ofboðslega er ég lánsöm lítil kona. Eitt sinn var bara lítil stelpa sem ætlaði sér að verða bakari þegar hún yrði stór og sama stelpa seldi upp hundruðir af bollum á sunnudaginn. Síðasta árið hef ég lagt þrotlaust á mig í að bæta mig, sækja mér reynslu, koma mér á hærra plan og elta draumana mína og í dag sá ég það skila sér margfalt.

Stærsta þakklætið fer til móður hennar Ragnhildar Ævarsdóttur.

„Kona sem er yfir sextugt en stóð á fótum í yfir 90 klst og gekk í öll verk. Það ríkti ekkert nema gleði og hlátur á milli okkar og hún er duglegasta, besta og stuðningsríkasta móðir sem nokkurntímann gæti fundist þótt víða væri leitað. Hún á skilið heiðursverðlaun eftir þetta allt.

Þangað til að ég næ að koma öllum stóru tilfinningunum mínum á blað vil ég bara segja TAKK. Þið eruð mögnuð og ég gæti ekki verið að uppfylla mína stærstu drauma án ykkar!“

Óskar Elenora Rós öllum gleðilegrar bolluviku og hvetur fólk til að halda áfram að styðja unga frumkvöðla, styðja íslenskt handverk, gæða framleiðslu og fólk með allt hjartað sitt í því sem það elskar, það skiptir öllu máli.

„Þetta var nú heldur betur dagur fyrir sögubækurnar. Ég er uppfull af alls konar stórkostlegum tilfinningum og hlakka til að sýna ykkur meira frá deginum á næstu dögum en þangað til þá. TAKK TAKK TAKK.“

