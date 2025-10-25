fbpx
Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Uppskriftir

Töfrar fram einn fallegasta páskaeftirréttinn sem sést hefur

Ketóhornið

Trylltur ketó brauðréttur fyrir saumaklúbbinn

Matur

Marengsís með Nóa Kroppi

Ragna Gestsdóttir
Laugardaginn 25. október 2025 14:30

Mynd: Linda Ben

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Árlegur kökubæklingur Nóa Siríus er kominn út í fyrsta sinn eingöngu í rafrænni útgáfu. Bæklingurinn sem hefur komið út í 30 ár er í ár í umsjón Lindu Ben.

Bökum saman er ætlað að vera hvatning til þess að búa til samverustundir og minningar saman en bakstur er tilvalin leið til þess. Í bæklingnum eru 10 glænýjar uppskriftir úr smiðju Lindu Ben.

Hér er ein uppskrift úr bæklingnum birt með leyfi Nóa Siríus.

Marengsís með Nóa Kroppi

Erfiðleikastig: Miðlungs
Heildartími: 12 klst. – útbúa daginn áður
Fjöldi: 10 manns

Ís
500 ml rjómi
6 eggjarauður
130 g púðursykur
200 g Nóa Kropp

Marengs
4 eggjahvítur
¼ tsk cream of tartar
¼ tsk salt
300 g sykur

Karamellusósa
140 g Rjóma-karamellu Töggur
70 ml rjómi

Skraut
Nóa Kropp

1.Stillið ofninn á 170°C og blástur.

2.Setjið eggjahvítur í skál ásamt cream of tartar og salti. Þeytið þar til blandan byrjar að freyða, bætið þá sykrinum út í. Þeytið þar til alveg stífir toppar myndast.

3.Teiknið þrjá 22 cm hringi á smjörpappír og snúið pennastrikinu niður áður en þið setjið marengsinn á. Skiptið deiginu á milli hringanna og sléttið úr. Bakið í 20 mínútur og leyfið marengsum að kólna alveg.

4.Útbúið ísinn með því að þeyta 500 ml rjóma vel.

5.Þeytið eggjarauðurnar og púðursykurinn mjög vel saman í annarri skál þar til blandan myndar borða. Blandan myndar borða ef þeytarinn er tekinn upp og deigið lekur aftur í skálina.

6.Blandið rjómanum varlega saman við eggjablönduna með sleikju. Bætið Nóa Kroppi út í.

7.Skiptið ísnum í 3 skálar.

8.Takið 24 cm smelluformshring (ekki með botni) og smyrjið hann. Klæðið hringinn með smjörpappír og setjið á kökudisk.

9.Setjið einn marengsbotninn ofan í kökuformin, þrýstið honum alveg niður og hellið einum hluta af ísnum yfir. Setjið annan marengsbotn ofan á og þrýstið honum vel niður og svo annan hluta af ísnum ofan á. Setjið þriðja marengsbotninn yfir og þrýstið honum vel niður og setjið svo loks þriðja hlutann af ísnum. Sléttið úr, lokið með plastfilmu og setjið í frysti í a.m.k. 24 klst.

10.Útbúið sósuna með því að bræða saman Rjóma-karamellu Töggur og rjóma við lágan hita. Kælið sósuna og hellið henni yfir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Matur
04.09.2025
Marengsís með Nóa Kroppi
Matur
19.08.2025
Krabbameinsfélagið og SÍBS opna matarvef með hollum uppskriftum
Matur
02.08.2025
Innkalla mexíkóska kjúklingasúpu eftir að torkennilegur pappír fannst í súpunni
Matur
19.07.2025
Svona velur maður fullkomið avókadó úti í búð
Matur
17.07.2025
Ofnbakaður brie með hnetum, trönuberjum og hunangi
Matur
16.07.2025
Sumarlegt maíssalat
Matur
14.07.2025
Götubitahátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi
Matur
13.07.2025
Lax með sítrónusósu

Mest lesið

Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi

Nýlegt

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“
Hefur ekki spilað fyrir Tottenham í tæpt ár vegna meiðsla – Er samt valinn í landsliðið
BRASA opnar í hjarta Kópavogs – Jólaveisla sælkerans hefst í nóvember
Guardiola með djarfa spá – Gæti orðið sá besti í heimi í þessari stöðu
Sagan verður skrifuð í dag – „Geðveik og brútal á sama tíma“
Paradísa sagði skilið við fegurðarsamkeppnir: „Ég hef séð þær vera niðurlægðar fyrir framan fjölskylduna sína“
Matur
10.07.2025
Hollustudessert Rakelar Maríu – „Ilmurinn, OMG! Vá hvað þetta er gott“
Matur
16.06.2025

ÓX hlýtur græna Michelin stjörnu – Hosiló bætist við staði sem Michelin mælir með

ÓX hlýtur græna Michelin stjörnu – Hosiló bætist við staði sem Michelin mælir með
Matur
15.06.2025
Þess vegna má ekki skola hráan kjúkling
Matur
16.05.2025
Sjúllaður sítrónusinnepskjúlli úr smiðju Röggu nagla
Matur
07.05.2025

Svona er matarbúrið hjá einni þekktustu konu heims – Eins og lítil verslun þar sem enginn draslar til

Svona er matarbúrið hjá einni þekktustu konu heims – Eins og lítil verslun þar sem enginn draslar til
Matur
29.04.2025

Uppáhalds matur barnæskunnar – „Ég skammast mín smá fyrir að segja þetta en það var kallað rónabrauð“

Uppáhalds matur barnæskunnar – „Ég skammast mín smá fyrir að segja þetta en það var kallað rónabrauð“
Matur
19.04.2025
Eðlan sú allra besta
Matur
18.04.2025

Bakaðu páskahreiður Láru og Ljónsa

Bakaðu páskahreiður Láru og Ljónsa
Matur
17.04.2025
Rjómaostakúla með pekan og trönuberjum
Matur
10.04.2025
Brauðterta með ostasalati
Matur
21.03.2025

„Við heyrðum neyðarkallið og ákváðum að bregðast strax við“

„Við heyrðum neyðarkallið og ákváðum að bregðast strax við“
Matur
03.03.2025

Elenora Rós er orðlaus yfir viðtökunum – „Mikið ofboðslega er ég lánsöm lítil kona“

Elenora Rós er orðlaus yfir viðtökunum – „Mikið ofboðslega er ég lánsöm lítil kona“
Matur
27.02.2025
Bolluuppskrift hlaupadrottningarinnar – „Þessi fylling var himnesk“
Matur
05.02.2025
„Það vantar meiri kærleik!“
Matur
23.01.2025

Nýr bóndadagsís frá Skúbb í samstarfi við Helvítis Kokkinn

Nýr bóndadagsís frá Skúbb í samstarfi við Helvítis Kokkinn
Matur
19.01.2025
Draumabitar Láru
Matur
18.01.2025
Tveggja barna móðir frá Þorlákshöfn átti næstbesta borgarann
Matur
14.01.2025
Piparkökudeigsís er nýjung frá Skúbb
FókusMatur
04.01.2025

Graflaxinn búinn – Hvað á að gera við sósuna?

Graflaxinn búinn – Hvað á að gera við sósuna?
Matur
15.12.2024

Hvað er í jólamatinn á Norðurlöndunum? Fjölbreytni og hefðir ráða ríkjum

Hvað er í jólamatinn á Norðurlöndunum? Fjölbreytni og hefðir ráða ríkjum
Matur
17.11.2024
Að tala við „Lækninn í eldhúsinu“ er eins og að eiga samtal við uppskriftabók
Matur
13.11.2024

Brauðtertunni fagnað með Íslandsmótsverðlaunahöfum og veglegri uppskriftabók

Brauðtertunni fagnað með Íslandsmótsverðlaunahöfum og veglegri uppskriftabók
Matur
06.10.2024
Fat af soðnum vélindum vekur mikið umtal – „Þetta verð ég að smakka“ – „Heima fór þetta í hundana í bókstaflegri merkingu“
Matur
17.09.2024
Skál komin á framtíðarheimili í hjarta miðborgarinnar
Matur
17.09.2024

Pittsburgh hamborgarinn vann með yfirburðum

Pittsburgh hamborgarinn vann með yfirburðum
Matur
10.09.2024

Segir að máltíð dagsins á Subway hafi hækkað um 100% – Hagnaður í fyrra 128 milljónir

Segir að máltíð dagsins á Subway hafi hækkað um 100% – Hagnaður í fyrra 128 milljónir
Matur
02.09.2024
Vonsvikin með viðbragðstíma Wolt og vældi í netverjum – Viðbrögðin líklega meiri vonbrigði
Matur
02.09.2024
Vel heppnað Kjúklingafestival