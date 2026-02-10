Má setja ananas á pizzuna eða ekki? – Matreiðslumaður svarar

fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 15:30

Guðmundur Óli Sigurjónsson, eigandi Matarkompaní, gefur góð ráð varðandi matvæli og eldamennsku í vinsælum myndböndum á TikTok.

Í nýjasta myndbandinu svarar hann spurningunni hvort megi setja ananas á pizzu. Málefni sem hefur vakið hörð viðbrögð meðal pizzuaðdáenda og sýnist sitt hverjum.

„Má setja ananas á pizzu? Ég veit ekki af hverju þetta er svona mikið hitamál. Þetta er bara, má setja ananas á pizzu eða ekki, þetta skiptir ekki meira máli. Mín skoðun: Já ef ég væri með pizzastað, þá myndi ég ekki vera bara: Nei fer ekki á matseðilinn. Ef þetta er það sem fólk vill borða á pizzunni sinni þá bara go for it! Ef þú fílar ananas á pizzu þá fílarðu ananas á pizzu, ef þú fílar hann ekki þá fílarðu hann ekki. Við þurfum ekki að eiga eitthvað dýpra samtal um það, ég hef ekki einhverjar sterkar skoðanir á þessu.“

@matarkompani Borðar þú ananas á pizzu? 🍍 #matarkompani #ananasápizzu ♬ make it simple – MrE4zyChill

