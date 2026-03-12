fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

Hildur segir útskýringar Kjartans og Mörtu fyrirslátt: „Einhverjir ákváðu að bregðast öðru vísi við og það er leitt”

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 12. mars 2026 08:01

Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík.

Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, segir það fyrirslátt að ágreiningur sé innan flokksins um borgarlínuverkefnið.

Kjörnir borgarfulltrúar fokksins, þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir, sögðu skilið við flokkinn á dögunum og gengu í Miðflokkinn en þau munu þó sitja út kjörtímabilið.

Þar sem Miðflokkurinn fékk engan borgarfulltrúa kjörinn verði þau að stofna óháðan borgarstjórnarflokk sem þau munu sitja fyrir út þetta kjörtímabil. Hafa þau Kjartan og Marta sagt að andstaða þeirra við borgarlínu hafi verið ástæða þess að þeim var skipt út og fengu ekki sæti á lista flokksins fyrir komandi kosningar.

Morgunblaðið ræðir við Hildi um þetta í dag og segir hún að veruleikinn sé sá að mikil eftirspurn hafi verið eftir sæti á framboðslista flokksins fyrir kosningarnar. Færri komust að en vildu. Það er raunveruleikinn og það sem þetta mál snýst um,“ segir hún.

„Fólk bregst við því með misjöfnum hætti þegar það fær ekki sæti á framboðslistanum. Langflestir ætla með okkur í baráttuna, enda gríðarlega miklir hagsmunir undir fyrir borgarbúa að breytingar verði í vor. Flestir sjá stóru myndina en einhverjir ákváðu að bregðast öðru vísi við og það er leitt,“ segir Hildur við blaðið.

Hún segir að það rangt að ágreiningur sé innan flokksins um borgarlínuverkefnið.

„Málið snýst ekki um málefnaágreining. Borgarlínuverkefninu hefur verið siglt í strand og það þarf að endurskoða frá grunni.“

