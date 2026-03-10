Rósa ráðin verkefnastýra Jafnvægisvogar FKA

Jafnvægisvog FKA er eitt sýnilegasta og áhrifamesta jafnréttisátak á sviði stjórnunar hér á landi og er Rósa Viggósdóttir ný verkefnastýra þessa mikilvæga hreyfiaflsverkefnis.
„Ég hlakka til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Jafnvægisvogarinnar. Fyrir mér snýst þetta um skýra forystu, einföld og mælanleg markmið og raunveruleg áhrif. Þegar vilji, mælingar og eftirfylgni fara saman verður til árangur og þar liggur samkeppnisforskotið,“ segir Rósa.
Rósa býr yfir víðtækri reynslu af rekstri, sölu- og markaðsmálum. Hún er menntuð í alþjóðamarkaðsfræðum og með IPMA D-vottun í verkefnastjórnun. Hún situr jafnframt í stjórn FKA og þekkir því vel hlutverk og markmið Jafnvægisvogarinnar.
Á komandi ári verður lögð aukin áhersla á að styrkja Jafnvægisvogina sem skýran gæðastimpil í íslensku atvinnulífi, efla sýnileika hennar og tryggja að viljayfirlýsingar þátttakenda skili raunverulegum, mælanlegum árangri.
Markmiðið er að festa Jafnvægisvogina enn frekar í sessi sem leiðtogaverkefni þar sem jafnvægi í forystu er hluti af samkeppnisforskoti fyrirtækja.
„Jafnvægi í forystu gerist ekki af sjálfu sér það krefst skýrrar stefnu, mælanlegra markmiða og markvissrar eftirfylgni. Rósa sameinar faglega verkefnastjórn, víðtæka markaðsreynslu og sterka framkvæmdagetu. Hún er rétti leiðtoginn til að færa Jafnvægisvogina á næsta stig og styrkja hana sem leiðtogaverkefni og skýran gæðastimpil í íslensku atvinnulífi,“ segir Erla Ósk Ásgeirsdóttir, formaður Jafnvægisvogar FKA.
Jafnvægisvog FKA er hreyfiaflsverkefni unnið í samstarfi með Creditinfo, Deloitte, dómsmálaráðuneyti, PiparTBWA, RÚV og Sjóvá. Tilgangur hreyfiaflsverkefnisins er að auka á jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar fyrirtækja í íslensku viðskiptalífi og hefur verkefnið mikil áhrif á samfélagsumræðuna ár hvert.
Jafnvægisvog FKA var sett á laggirnar árið 2018 með það skýra markmið að stuðla að auknu jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar í íslensku atvinnulífi. Verkefnið var frá upphafi hugsað sem hreyfiafl, ekki lagaskylda heldur hvati, byggt á þeirri einföldu staðreynd að jafnrétti gerist ekki af sjálfu sér. Jafnrétti er ákvörðun, það er afleiðing meðvitaðra ákvarðana, mælinga og gagnsæis.
Verkefnið hefur þróast í eitt sýnilegasta og áhrifamesta jafnréttisátak á sviði stjórnunar hér á landi.