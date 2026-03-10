Reyndi að taka á móti stórri kókaínsendingu á heimili sínu

Fertugur maður hefur verið ákærður fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnabrots.
Manninum er gefið að sök að hafa, fimmtudaginn 20. júní 2025, á heimili sínu að Auðbrekku 10 í Kópavogi, gert tilraun til að taka á móti 2.264 kg af kókaíni með styrkleika 65%-73%. Fíkniefnin voru falin í póstsendingu sem barst hingað til lands 19. júní 2025, frá Svíþjóð, og var ákærði skráður móttakandi sendingarinnar. En lögreglan fann efnin og fjarlægði þau áður en ákærði tók á móti sendingunni.
Fyrir utan að krefjast refsingar yfir manninum er krafist upptöku á fíkniefnunum, einum iPhone farsíma og einum Samsung-farsíma.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 18. mars næstkomandi.