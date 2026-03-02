Sauð upp úr í Torfufelli – Ákærður fyrir stórhættulega árás með hafnaboltakylfu

Maður um þrítugt hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás sem var framin laugardaginn 9. mars árið 2024, í íbúð í Torfufelli í Breiðholtinu.
Ákærði er sakaður um að hafa slegið annan mann endurtekið með hafnaboltakylfu víðsvegar um líkamann, meðal annars í höfuð. Hlaut brotaþoli mar og yfirborðsáverka á höfði, hálsi, búk og útlimum.
Fyrir utan kröfu héraðssaksóknara um að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar er krafist upptöku á rauðri hafnaboltakylfu sem notuð var til að fremja brotið.
Brotaþoli krefst síðan 1,2 milljóna króna í skaða- og miskabætur.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þriðjudaginn 3. mars.