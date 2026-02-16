fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Frumvarp um afturköllun verndar samþykkt einróma – „Afbrot hafa afleiðingar“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 16. febrúar 2026 18:22

Frumvarp dómsmálaráðherra um breytingu á lögum um útlendinga var samþykkt einróma á Alþingi í dag. Stjórnvöldum verður því heimilt að afturkalla alþjóðlega vernd þegar útlendingur hefur framið alvarleg eða ítrekuð brot eða ef ástæður eru taldar fyrir því að útlendingur sé hættulegur öryggi ríkisins.

Jafnframt er með frumvarpinu afnumin séríslensk regla um að umsækjendur um alþjóðlega vernd fái sjálfkrafa dvalarleyfi vegna tafa á málsmeðferð.

„Afbrot hafa afleiðingar. Það er lágmarkskrafa að þeir sem fá alþjóðlega vernd hér á landi virði lög og ógni ekki öryggi samfélagsins. Við ætlum ekki að líða að einstaklingar sem fremja alvarleg eða ítrekuð afbrot njóti áfram verndar. Með þessum breytingum setjum við skýr mörk og stöndum vörð um öryggi almennings,“ segir Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins.

Meginmarkmið frumvarpsins er að hér á landi séu ekki einstaklingar með alþjóðlega vernd sem hafa framið alvarleg afbrot, teljast ógn við öryggi ríkisins eða ógna allsherjarreglu eða almannaöryggi með ítrekuðum brotum.

 

