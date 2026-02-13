Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“

Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú Íslands, kemur fyrir í Epstein-skjölunum og var nafn hennar og símanúmer að finna í tengiliðaskrá kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epsteins. Hún svarar nú fyrir tengsl hennar við umdeilda athafnamanninn í samtali við Mannlíf .
Norskir fjölmiðlar birtu í síðustu viku myndir sem sýna Dorrit ásamt norsku krónprinsessunni Mette-Marit og samverkamanni Epsteins, Ghislaine Maxwell. Sú síðastnefnda situr nú í 20 ára fangelsi fyrir sinn þátt í níðingsverkum Epsteins. Myndirnar voru teknar í New York árið 2012 á viðburði á vegum stofnunarinnar Clinton Global Initiative, sem er stofnun fyrrverandi Bandaríkjaforseta, Bills Clinton.
Dorrit segir við Mannlíf að hún hafi ekki vitað um tengsl Mette-Marit við Epstein. Hún hafi aldrei hitt hann og krónprinsessuna saman. Hvað varðar símaskrá athafnamannsins umdeilda segist Dorrit aðeins hafa átt samtöl við hann sem varða lyftu sem virkaði ekki, en þau voru nágrannar fyrir um fjórum áratugum síðan. Eftir að Dorrit benti á að lyfta virkaði ekki bauðst Epstein til að bera farangurinn upp fyrir hana. Dorrit lýsir því samt svo að samskipti þeirra hafi verið takmörkuð og þau hafi seinast talað saman fyrir um 25 árum. Samtalið hafi verið stutt.
„Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn.“
Hún segist af fremsta megni hafa forðast að eiga samtöl við Epstein og aldrei komið á alræmda eyju hans. Dorrit nefnir að hún hafi ávallt haft illan bifur á Epstein.
Nánar má lesa um svör Dorritar hjá Mannlíf en þar rekur miðillinn að Dorrit hafi furðað sig á þeim áhuga sem Epstein-skjölin hafa vakið og veltir fyrir sér hvort það sé ekkert annað merkilegt að frétta. „Af hverju hafið þið öll svona mikinn áhuga á þessu? Ég skil það ekki.“
Dorrit sagði í samtali við DV árið 2019 að hún hafi átt marga sameiginlega vini með Epstein og um tíma verið nágranni hans. Hún sagðist þá aldrei hafa tekið eftir nokkru óvenjulegu í hegðun Epsteins. „Það var ekkert furðulegt við hann.“