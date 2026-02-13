Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“

Dómsuppkvaðningu í sakamáli sem Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur höfðað á hendur Margréti Friðriksdóttur hefur verið frestað í þrígang vegna veikinda dómara í málnu, Jónasar Jóhannssonar, héraðsdómara og dómstjóra Héraðsdóms Reykjaness.
Margrét var ákærð fyrir ærumeiðingar í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara en aðalmeðferð í málinu var 16. janúar. Margrét kallaði Barböru „lausláta mellu“ og sakaði hana um að hafa stundað framhjáhald inni í dómhúsi Héraðsdóms Reykjavíkur. Barbara kærði ummælin til lögreglu og Lögregulstjóri ákærði Margréti.
Dómsuppkvaðning í málinu var síðast sett á kl. 10 í morgun en henni hefur nú verið frestað þrisvar vegna veikinda dómarans. Ekki hefur verið sett ný dagsetning fyrir dómsuppkvaðninguna en Margréti var tjáð að hún fengi upplýsingar um það eftir helgi.
Fjórar vikur eru í dag síðan aðalmeðferð var í málinu. Í 184. grein laga um meðferð sakamála segir að hafi dómur ekki verið kveðinn upp í máli sem var munnlega flutt innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið skuli það flutt að nýju nema dómari og aðilar telji það óþarft.
Margrét er ósátt við ítrekaðar frestanir á dómsuppkvaðningunni sem hún segir að valdi sér töluverðum óþægindum.
„Þetta er rosalega óþægilegt, Maður hefur verið að undirbúa sig andlega fyrir þetta, það er ekki auðvelt að vera sakborningur og borinn einhverjum sökum. Þetta veldur andvöku og núna er þetta í þriðja skiptið sem þessu er frestað, þetta er eiginlega ekki boðlegt lengur. Mér fyndist að hann ætti að koma dómnum til skila með einhverjum hætti, annaðhvort með því að láta annan dómara kveða upp dóminn eða einfaldlega með því að senda mér hann. Hann er dómstjóri og því í stöðu til að fá einhvern annan í þetta fyrir sig.“
Margrét segist hafa frestað utanlandsferð vegna dómsuppkvaðningar sem síðan frestaðist. „Ég þarf að fara út til að huga að Plasda-vörunum mínum,“ segir Margrét og vísar þar til verkefnisins Plasda, sem snýst um þróun umhverfisvænna umbúða.