Magga Frikka þróar umhverfisvænar umbúðir og hlýtur alþjóðleg verðlaun

Verkefnið Plasda – Green Eco Bottles hefur verið valið sjálfbærasta umbúðafyrirtæki ársins af breska viðskiptafjölmiðlinum EcoLiveWire.
Um er að ræða verkefni sem Margrét Friðriksdóttir, frumkvöðlafræðingur og ritstjóri fréttin.is, hefur unnið að undanfarin ár og snýr að umhverfisvænum umbúðum úr lífbrjótanlegum formúlum.
Margrét greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni og birtir mynd úr umfjöllun EcoLiveWire. Margrét segir:
„Kæru vinir, það er gaman að segja frá því að verkefnið PLASDA – Green eco bottles, sem ég hef verið að vinna að undanfarin ár og snýr að umhverfisvænum umbúðum úr lífbrjótanlegum formúlum, hefur verið valið sjálfbærasta umbúðafyrirtæki ársins 2025 og við hlutum verðlaun frá Corporate Live wire nýlega.
Við munum taka við verðlaununum í Bandaríkjunum á komandi ári og blaðinu með umfjöllun um fyrirtækið hefur verið dreift víða um heim.
Við tókum einnig þátt í stærstu nýsköpunar og tækni-ráðstefnu heims í Berlín í maí síðastliðnum og okkur hefur einnig verið boðið á aðra ráðstefnu í arabísku furstadæmunum í næsta mánuði.
Við erum komin með samning við verksmiðjur í þremur löndum og þremur heimsálfum sem vinnur með okkur að þróun og rannsóknum.
Það er mikil eftirvænting og spenna í kringum þessar vörur sem gerast ekki grænni, en markmið okkar er að taka þátt í eyðingu örplastmengunar í heiminum sem í dag er orðið stærsta umhverfisvandamál heims – heitir á ensku: Microplastic pollution.
Við sjáum fyrir okkur að Ísland gæti orðið fyrsta landið í heiminum til að útrýma mengandi plasti eins og mögulegt er, en auðvitað verður þetta alþjóðleg vara og við viljum leggja okkar að mörkum fyrir móður náttúru um heim allan.
Síðurnar okkar eru Plasda.com og Greenbottles.net
Velkomið að hafa samband við mig ef þið óskið eftir frekari upplýsingum.“
