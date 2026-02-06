Trump ekki sáttur við að Clinton hjónin verði neydd til að ræða um sambandið við Epstein – „Það truflar mig“

Donald Trump hefur sagt að það „trufli“ hann að hans eigin flokkur sé að eltast við Bill Clinton vegna tengsla við Jeffrey Epstein. Repúblikanar í fulltrúadeild bandaríska þingsins, með þingmanninn, James R. Comer, hafa lengi þrýst á að Clinton-hjóni mæti fyrir þingnefnd og svari fyrir tengsl sín við Epstein. Hjónin samþykktu svo í vikunni að mæta fyrir slíka nefnd eftir að hafa lengi reynt að streitast á móti því á grundvelli þess að um ofsóknir sé að ræða. Réð þar úrslitum að nokkrir þingmenn Demókrataflokksins höfðu ákveðið að greiða atkvæði með hugsanlegri ákæru á hendur hjónunum fyrir að mæta ekki fyrir þingnefndina.
Ætla mætti að Bandaríkjaforseti væri himinlifandi með þessa niðurstöðu en því kom það á óvart þegar hann sagði í viðtali við NBC að það væri alls ekki raunin. „Það truflar mig að einhver sé að eltast við Bill Clinton,“ sagði Trump. „Mér líkar við Bill Clinton. Mér líkar enn við Bill Clinton,“ sagði Trump.
Aðspurður hvað það væri sem Trump kynni að meta við fyrrverandi kollega sinn sagði forsetinn: „„Mér líkaði framkoma hans í minn garð. Ég fann að hann skildi mig, hann náði mér.“
Hlý orð Trumps í garð Clintons í þessari viku eru í algjörri andstöðu við þá hörðu árekstra sem hafa að mestu einkennt samband þeirra frá forsetakosningabaráttunni 2016. Frægt er þegar kosningateymi Trumps fyllti fremsta bekk í einni af kappræðum hans gegn Hillary af meintum fórnarlömbum kynferðisofbeldis af hendi Bill og þá sagði hann Bill vera „einn af stærstu ofbeldismönnum heims“ um svipað leyti.
Áður en Trump hóf afskipti sín af stjórnmálum var honum og Clinton-hjónunum ágætlega til vina. Meðal annars mætti Hillary í brúðkaup hans og Melania árið 2005.
Telja margir að ástæðan fyrir því að Trump vilji helst að Clinton-hjónin séu látin í friði sé sú að demókratar hafa hótað því að fara fram á að Trump mæti sjálfur fyrir þingnefnd til að ræða samband sitt við Epstein.