fbpx
Föstudagur 06.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Trump ekki sáttur við að Clinton hjónin verði neydd til að ræða um sambandið við Epstein – „Það truflar mig“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 6. febrúar 2026 17:30

Donald Trump. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Donald Trump hefur sagt að það „trufli“ hann að hans eigin flokkur sé að eltast við Bill Clinton vegna tengsla við Jeffrey Epstein. Repúblikanar í fulltrúadeild bandaríska þingsins, með þingmanninn, James R. Comer, hafa lengi þrýst á að Clinton-hjóni mæti fyrir þingnefnd og svari fyrir tengsl sín við Epstein. Hjónin samþykktu svo í vikunni að mæta fyrir slíka nefnd eftir að hafa lengi reynt að streitast á móti því á grundvelli þess að um ofsóknir sé að ræða. Réð þar úrslitum að nokkrir þingmenn Demókrataflokksins höfðu ákveðið að greiða atkvæði með hugsanlegri ákæru á hendur hjónunum fyrir að mæta ekki fyrir þingnefndina.

Ætla mætti að Bandaríkjaforseti væri himinlifandi með þessa niðurstöðu en því kom það á óvart þegar hann sagði í viðtali við NBC að það væri alls ekki raunin. „Það truflar mig að einhver sé að eltast við Bill Clinton,“ sagði Trump. „Mér líkar við Bill Clinton. Mér líkar enn við Bill Clinton,“ sagði Trump.

Aðspurður hvað það væri sem Trump kynni að meta við fyrrverandi kollega sinn sagði forsetinn: „„Mér líkaði framkoma hans í minn garð. Ég fann að hann skildi mig, hann náði mér.“

Hlý orð Trumps í garð Clintons í þessari viku eru í algjörri andstöðu við þá hörðu árekstra sem hafa að mestu einkennt samband þeirra frá forsetakosningabaráttunni 2016. Frægt er þegar kosningateymi Trumps fyllti fremsta bekk í einni af kappræðum hans gegn Hillary af meintum fórnarlömbum kynferðisofbeldis af hendi Bill og þá sagði hann Bill vera „einn af stærstu ofbeldismönnum heims“ um svipað leyti.

Áður en Trump hóf afskipti sín af stjórnmálum var honum og Clinton-hjónunum ágætlega til vina. Meðal annars mætti Hillary í brúðkaup hans og Melania árið 2005.

Telja margir að ástæðan fyrir því að Trump vilji helst að Clinton-hjónin séu látin í friði sé sú að demókratar hafa hótað því að fara fram á að Trump mæti sjálfur fyrir þingnefnd til að ræða samband sitt við Epstein.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Trump ekki sáttur við að Clinton hjónin verði neydd til að ræða um sambandið við Epstein – „Það truflar mig“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Segist gruna að hann hafi verið tekinn fyrir í Leifsstöð vegna kynþáttar síns
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Marínó leggur til þessa lausn á ástandinu á húsnæðismarkaði
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Trump fordæmdur fyrir að birta rasískt gervigreindarmyndband – Obama-hjónin birtust í líki apa
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kyrrðarstund í Árbæjarkirkju vegna slyssins í gær
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“

Mest lesið

Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar
76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði
Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“

Nýlegt

Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Arsenal gerði tilboð í stjörnu Bayern á lokadegi gluggans – Hann hafnaði því sjálfur
FH semur við þrítugan Svía til tveggja ár
Snýr aftur heim eftir þrettán ár í Katar – Hélt framhjá og giftist konu sem er 32 árum yngri en hann
17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi
Kærastan vekur mikla athygli fyrir djarfan klæðnað – Með stóra ól um hálsinn með nafni hans
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Dæmdur fyrir að áreita fjölda 11-13 ára stúlkna á Snapchat- „Hvernig ertu svona falleg ekki eldri en þetta?“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg

Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“

Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi

Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Landsréttur ógilti dóminn í auðkýfingsmálinu – Héraðsdómur þarf að dæma konurnar aftur

Landsréttur ógilti dóminn í auðkýfingsmálinu – Héraðsdómur þarf að dæma konurnar aftur
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“
Fréttir
Í gær
Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum
Fréttir
Í gær

Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“

Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“
Fréttir
Í gær

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða
Fréttir
Í gær
Hnakkrifist í Kópavogi – Óttast að gögn leki í fjölmiðla og skaði hagsmuni bæjarbúa
Fréttir
Í gær
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Fréttir
Í gær

Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð

Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Fréttir
Í gær
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Í gær
Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup
Fréttir
Í gær
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Fréttir
Í gær

Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“

Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“
Fréttir
Í gær

Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“

Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fréttir
Í gær
Margrét Marteins komin í nýtt starf
Fréttir
Í gær

Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði

Neitað um bætur eftir að hafa slasast alvarlega á Holtavörðuheiði
Fréttir
Í gær
Segir siðanefndarmálið á Bifröst toppinn á ísjakanum og að ýmsar beinagrindur séu nú að koma í ljós – „Ætli ég verði ekki næst?“
Fréttir
Í gær
Fengu áfall þegar gamlar smálánaskuldir vöknuðu aftur í heimabankanum um mánaðamótin – „Er þetta löglegt?“
Fréttir
Í gær

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Fréttir
Í gær

Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns

Erlent fiskiskip óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar vegna slasaðs sjómanns
Fréttir
Í gær
Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dæmi þess að unglingar í Norður-Kóreu séu teknir af lífi vegna Netflix-gláps