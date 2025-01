Trump varpar ljósi á dularfullu drónana sem gerðu allt vitlaust fyrir áramót

Trump lofaði að upplýsa almenning um málið um leið og hann tæki við embætti og hann hefur nú staðið við stóru orðin, eða því sem næst. Karoline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, las í gær upp yfirlýsingu frá forsetanum á fjölmiðlafundi.

Leavitt sagði að drónarnir væru „ekki óvinir“ heldur hefðu þarlend stjórnvöld, það er Flugmálastjórn Bandaríkjanna, veitt þeim leyfi til að fljúga í „rannsóknarskyni“ eins og hún orðaði það.

Leavitt sagði að þessar upplýsingar kæmu beint frá Donald Trump Bandaríkjaforseta. Bætti hún einnig við að ákveðin múgæsing hefði myndast og margar tilkynningar varðað ósköp hefðbundna dróna sem áhugamenn fljúga.

Tilkynningar um óvenju stóra dróna á flugi, einkum á austurströnd Bandaríkjanna, byrjuðu að hrúgast inn í nóvember og desember. Sáust þeir meðal annars í grennd við verksmiðjur Bandaríkjahers og sögðu sjónarvottar að ekki væri um neina venjulega smádróna að ræða heldur væru þeir risastórir, á stærð við fólksbíla, og háþróaðir.



Ýmsum getgátum var varpað fram um málið, allt frá því að um fljúgandi furðuhluti væri að ræða til háþróaðra eftirlitsdróna frá erlendum óvinaríkjum. En rökréttasta skýringin var alltaf sú að drónarnir væru á flugi í einhvers konar rannsóknartilgangi eins og Leavitt hefur nú sagt.

Í umfjöllun Mail Online kemur fram að Leavitt hafi ekki varpað frekara ljósi á málið, svo sem hvaða rannsóknir var verið að gera eða á hvaða vegum þeir voru. Hvort þeir voru til dæmis frá hernum, annarri bandarískri stofnun eða einkafyrirtæki.

Ýmsum þykja þessi svör loðin og í þeim hópi er Michael Melham, bæjarstjóri Belleville þar sem margir drónar sáust á flugi. Segir hann að Leavitt hafi ekki svarað mikilvægustu spurningunni um hvað drónarnir voru nákvæmlega að gera á svo þéttbýlum svæðum.

#NJDrones We were repeatedly told, „These are NOT Federal Operations“ and „Not our Government Assets“ and I kept saying that doesn’t mean the drones aren’t a defense contractor. The question remains, why are so many flying over such densely populated areas?

— Michael Melham (@michaelmelham) January 28, 2025