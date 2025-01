Eru dularfullu flygildin í raun leynivopn hulduaflanna?

Óhætt er að segja að yfirvöld, sem og almenningur, í Bandaríkjunum og Bretlandi hafi verið uggandi yfir dularfullum flygildum sem fóru að sjást á sveimi í nóvember á síðasta ári. Enginn veit nákvæmlega til þessa hver uppruni þeirra er. Vonir standa til að Donald Trump Bandaríkjaforseti muni fljótlega veita einhver svör en hann hafði áður lofað að upplýsa almenning um málið um leið og hann tæki við embætti. Einhverjar stofnanir Bandaríkjanna sem og embættismenn hafa þó gert lítið úr þessari meintu ráðgátu og segja að málið megi rekja til múgæsings. Fólk sé í raun að sjá flugvélar, þyrlur og venjulega dróna. En það eru ekki allir sannfærðir.

Bæjarstjórinn í Belleville, New Jersey, hefur verið áberandi í umræðunni og deilt fjölda myndskeiða á samfélagsmiðlum sem virðast sýna glóandi hnetti á himninum. Michael Melham sagði við fjölmiðla á dögunum að hann bíði enn svara um hvað sé í rauninni að fljúga yfir heimili íbúa í New Jersey á nóttunni. Hann telur líklegt að flygildin séu bandarísk að uppruna. Líklega sé þarna um að ræða verkefni á vegum hins opinbera.

2of2. As mentioned in my NewsNation interview, (IG@ OurStrangeSkies) from Long Island whereby 100s can be seen nightly.

Appears to show glowing orbs turning into drones. Verified not to be planes via flight tracker. They hover. Glow. Then move.@HeyLukOverThere @UAPJames pic.twitter.com/3teFfTCArp

