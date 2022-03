Bróðir borgarstjóra Kænugarðs og fyrrum þungavigtarkappinn Wladimir Klitschko, er harmi sleginn eftir að hafa séð myndir af ungum þolendum stríðsins, börnunum. Hann tísti um málið.

„Ég var að sjá nokkrar myndir. Hjarta mínu blæðir,“ tístir hann.

Með færslunni birtir hann myndband sem sýnir skelfilegan raunveruleikann í Úkraínu þar sem börn hafa bæði fallið og særst í árásum Rússa.

Eins og þið sjáið í Rússlandi. En vitið þið hvað? Óbærilegustu fórnarlömbin eru börnin. Börn eru nú að látast tugum saman. Heima hjá sér, inn á heimilum sínum eða úti á götu í útlegð. Sjáið þessar myndir! Þær sýna sanna og raunverulega útkomu af sérstöku aðgerðum Pútíns,“ segir Klitschko í myndbandinu.

Hann segir að ef það eru ekki börnin sem innrás Pútíns rænir lífinu þá séu það foreldrar þeirra, ömmur og afar, skólar þeirra og heimili.

Við vörum lesendur við myndbandinu, það er ekki fyrir viðkvæma.

I‘ve just seen some pictures… My heart is bleeding. To attack children is to attack life, civilization itself. #ukrainechildren #childrenofukraine #childhoodtrauma #stopthiswar #actnow #KidsLifeMatters #StopRussianWar #SaveUkrainianKids pic.twitter.com/Z3DlJJFQuF

