Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu

Fjölmiðla- og athafnamaðurinn Sigmar Vilhjálmsson er byrjaður í nýrri vinnu en fram kemur í færslu hans á samfélagsmiðlum að hann hafi hafið störf hjá fjölmiðlafyrirtækinu Sýn.
Sigmar hefur komið víða við á ferlinum. Hann hefur meðal annars haft umsjón með sjónvarps- og útvarpsþáttum og komið að rekstri ýmissa fyrirtækja, til að mynda var hann annar eigenda Hamborgarafabrikkunnar.
Í færslu Sigmars má sjá glöggt tölvuskjá með merki Sýnar og undir stendur skrifað:
„Dagur 5 á nýjum stað. Kominn aftur heim.“
Þar á Sigmar við að hann hefur áður starfað hjá forverum Sýnar til að mynda í bæði útvarpi og sjónvarpi.
Samkvæmt heimildum DV mun Sigmar þó ekki koma að dagskrárgerð hjá Sýn heldur var hann ráðinn sem sölustjóri auglýsinga. DV hefur sent Sigmari skilaboð til að fá það staðfest og mun greina frá staðfestingunni þegar og ef hún berst.