Bíó Paradís á meðal þeirra bestu á lista Time Out – Draumastaður bíóunnandans

Menningarkvikmyndahúsið Bíó Paradís á Hverfisgötu í Reykjavík er á lista Time Out, yfir 100 bestu kvikmyndahús í heimii.
Í umsögninni segir meðal annars:
Hér er um að ræða draumastað kvikmyndaunnandans … sjálfseignarrekið kvikmyndahús með þremur sölum, staðsett aðeins nokkrum húsaröðum frá sjónum, eina listræna kvikmyndahús landsins … Bíó Paradís leggur áherslu á að sýna verk íslenskra kvikmyndagerðarmanna samhliða fjölbreyttu úrvali alþjóðlegra kvikmynda, heimildarmynda og stuttmynda.
En staðurinn er meira en bara kvikmyndahús. Þar má setjast niður á notalegu kaffihúsi eða bar, eða slaka á í galleríi prýddu klassískum kvikmyndaplakötum, þar sem andrúmsloftið er afslappað og kvikmyndaáhuginn í fyrirrúmi. Fyrir þá sem leita að kvikmyndaupplifun utan hins hefðbundna er Bíó Paradís sannkallaður griðastaður.
Á listanum má finna mörg af frægustu og mest heillandi bíóhúsum heims, til dæmis Pathé Tuschinski í Amsterdam, sem er þekkt fyrir stórbrotna Art Deco-arkitektúr, TCL Chinese Theatre í Hollywood, þar sem margar af stærstu frumsýningum kvikmyndasögunnar hafa farið fram og Le Grand Rex í París, eitt glæsilegasta kvikmyndahús Evrópu.