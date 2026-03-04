fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

Bíó Paradís á meðal þeirra bestu á lista Time Out – Draumastaður bíóunnandans

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 4. mars 2026 15:00

Mynd: Facebook/Bíó Paradís.

Menningarkvikmyndahúsið Bíó Paradís á Hverfisgötu í Reykjavík er á lista Time Out, yfir 100 bestu kvikmyndahús í heimii.

Í umsögninni segir meðal annars:

Hér er um að ræða draumastað kvikmyndaunnandans … sjálfseignarrekið kvikmyndahús með þremur sölum, staðsett aðeins nokkrum húsaröðum frá sjónum, eina listræna kvikmyndahús landsins …  Bíó Paradís leggur áherslu á að sýna verk íslenskra kvikmyndagerðarmanna samhliða fjölbreyttu úrvali alþjóðlegra kvikmynda, heimildarmynda og stuttmynda.

En staðurinn er meira en bara kvikmyndahús. Þar má setjast niður á notalegu kaffihúsi eða bar, eða slaka á í galleríi prýddu klassískum kvikmyndaplakötum, þar sem andrúmsloftið er afslappað og kvikmyndaáhuginn í fyrirrúmi.  Fyrir þá sem leita að kvikmyndaupplifun utan hins hefðbundna er Bíó Paradís sannkallaður griðastaður.

Regnboginn kokteilbar: Ljósmyndari: Patrik Ontkovic.

Á listanum má finna mörg af frægustu og mest heillandi bíóhúsum heims, til dæmis Pathé Tuschinski í Amsterdam, sem er þekkt fyrir stórbrotna Art Deco-arkitektúr, TCL Chinese Theatre í Hollywood, þar sem margar af stærstu frumsýningum kvikmyndasögunnar hafa farið fram og Le Grand Rex í París, eitt glæsilegasta kvikmyndahús Evrópu.

Regnboginn kokteilbar: Ljósmyndari: Patrik Ontkovic.
Stýrurnar í Bíó Paradís: Ása Baldursdóttir dagskrárstjóri og Hrönn Sveinsdóttir framkvæmdastjóri.
