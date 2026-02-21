fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026

Ragna Gestsdóttir
Laugardaginn 21. febrúar 2026 15:30

Áslaug Agnarsdóttir. Mynd: Facebook.

Íslensku þýðingaverðlaunin 2026 voru veitt á Gljúfrasteini í dag, laugardaginn 21. febrúar kl. 14:00. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, afhenti verðlaunin.

Í ár hlaut Áslaug Agnarsdóttir verðlaunin fyrir þýðingu sína Minnisblöð veiðimanns eftir Ívan Túrgenev. Ugla útgáfa gefur út.

Í dómnefnd sátu Guðlaug Guðmundsdóttir (formaður), Arngrímur Vídalín og Jóhanna Jakobsdóttir.

Umsögn dómnefndar er eftirfarandi:

„Minnisblöð veiðimanns eftir Ívan Túrgenev komu út árið 1852 og eru í raun safn smásagna. Sögumaðurinn í Minnisblöðum veiðimanns fer um sveitir Rússlands á 19. öld. Hann hittir fyrir fjölskrúðugt og ógleymanlegt fólk; landeigendur, bændur, ráðsmenn, konur og krakka. Hann lýsir náttúru föðurlands síns af list og samskiptin við mannfólkið eru efniviður sagnanna.

Þýðing Áslaugar Agnarsdóttur er hreinasta afbragð. Sögurnar eru þýddar á fagurt og blæbrigðaríkt íslenskt mál þar sem náttúran lifnar við og persónur taka á sig skýra og eftirminnilega mynd fyrir hugskotssjónum lesenda.  Stíllinn er lipur og leikandi svo unun er að lesa. Það er mikill fengur af þessari glæsilegu þýðingu sem auðgar flóru íslenskra þýðinga svo um munar.”

Aðrir tilnefndir þýðendur voru:

  • Árni Óskarsson fyrir Hús dags, hús nætur eftir Olgu Tokarczuk, Ugla gefur út.
  • Bjarni Jónsson fyrir Ósmann eftir Joachim B. Schmidt, Mál og menning gefur út.
  • Jón St. Kristjánsson fyrir Skraparotsnóttin eftir Lars Mytting, Mál og menning gefur út.
  • Gerður Kristný fyrir Áður en hrafnarnir sækja okkur eftir Knut Ødegård, Mál og menning gefur út.
  • Veska A. Jónsdóttir og Zophonías O. Jónsson fyrir Tímaskjól eftir Georgei Gospodinov, Dimma gefur út.
  • Þórhildur Ólafsdóttir fyrir Atburðurinn eftir Annie Ernaux, Ugla gefur út.

Íslensku þýðingaverðlaunin, sem Bandalag þýðenda og túlka veitir í samstarfi við Rithöfundasamband Íslands og Félag íslenskra bókaútgefenda, voru sett á stofn til að minna á mikilvægi þýðinga fyrir íslenska tungu og menningu og til að heiðra þýðendur sem sinna því vandasama verki að færa okkur vandaðar erlendar bókmenntir á móðurmáli okkar.

 

 

