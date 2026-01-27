fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 20:34

Tilnefningar til Writers Guild verðlaunanna voru tilkynntar í kvöld, en alls eru verðlaunaflokkar 25 talsins.

Writers Guild-verðlaunin heiðra framúrskarandi skrif í kvikmyndum, sjónvarpi, nýjum miðlum, tölvuleikjum, fréttum, útvarps- og kynningarskrifum og grafískum hreyfimyndum.

Fyrir tilnefningarnar hafði vefurinn Gold Derby bent á að mörg handrit komu ekki til  greina hjá WGA í ár vegna strangra krafna hópsins varðandi innsendingar og framleiðslu. Þar á meðal eru nokkrar af stærri myndum ársins sem eru hlaðnar viðurkenningum og verðlaunum.

Meðal þeirra kvikmynda sem komu ekki til greina sem besta aðlagaða handrit voru No Other Choice, Pillion, The History of Sound, Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight, Ballad of a Small Player, Peter Hujar’s Day og The Chronology of Water. Kjósendur WGA tóku heldur ekki til greina kvikmyndirnar Blue Moon, It Was Just an Accident og Sentimental Value (sem allar eru tilnefndar til Óskarsverðlauna fyrir besta handritið), auk Dead Man’s Wire, Rental Family, The Secret Agent, Sirāt og Sorry, Baby.

WGA-verðlaunahátíðin fer fram í 78.sinn sunnudaginnn 8. mars á JW Marriott L.A. Live hótelinu í Los Angeles, kynnir er Atsuko Okatsuka.

Tilnefningar í helstu flokkum eru:

Frumsamið handrit

Black Bag

If I Had Legs I’d Kick You

Marty Supreme

Sinners

Weapons

Handrit byggt á áður útgefnu efni

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Handrit heimildarmyndar

2,000 Meters to Andriivka

Becoming Led Zeppelin

White With Fear

Þegar kemur að sjónvarpsþáttum leiðir Pluribus með fjórar tilnefningar, The Pitt og The Studio eru næstar, með þrennar tilnefningar hvor.

Dramaþáttaraðir

Andor

The Pitt

Pluribus

Severance

The White Lotus

Gamanþáttaraðir

Abbott Elementary

The Chair Company

Hacks

The Rehearsal

The Studio

Nýjar þáttaraðir

The Chair Company

The Pitt

Pluribus

The Studio

Task

Stakar þáttaraðir

The Beast in Me

Black Rabbit

Death by Lightning

Dying for Sex

Sirens

Sjónvarps/streymis kvikmyndir

The Best You Can

Deep Cover

The Life List

Swiped

Þáttur í teiknimyndaþáttaröð

Abe League of Their Moe (The Simpsons)

Don’t Worry, Be Hoopy (Bob’s Burgers)

It’s a Beef-derful Life (The Great North)

Parahormonal Activity (The Simpsons)

Scared Screenless (Futurama)

Shira Can’t Cook (Long Story Short)

Þáttur í dramaþáttaröð

7:00 A.M. (The Pitt)

A Still Small Voice (Task)

Charm Offensive (Pluribus)

Execution (The Handmaid’s Tale)

Got Milk (Pluribus)

Reunion (Forever)

Þáttur í gamanþáttaröð

A Call From God (Mo)

Pilot’s Code (The Rehearsal)

Prelude (The Righteous Gemstones)

The Promotion (The Studio)

The Sleazy Georgian” (Poker Face)

Worms (The Bear)

Verðlaun eru veitt í 14 öðrum verðlaunaflokkum, meðal annars fréttaskrif á öllum miðlum, spurningaþætti, barnaþætti og þætti sýnda að degi til. Tilnefningar í þessum flokkum má sjá á vef Variety.

Writers Guild of America, East (WGAE) og Writers Guild of America, West (WGAW) eru verkalýðsfélög sem eru fulltrúar rithöfunda í kvikmyndum, sjónvarpi, kapal, stafrænum miðlum og útvarpsfréttum. Félögin semja um og hafa umsjón með samningum sem vernda skapandi og efnahagsleg réttindi félagsmanna sinna; stunda dagskrár, málstofur og viðburði um málefni sem vekja áhuga rithöfunda; og koma sjónarmiðum rithöfunda á framfæri við ýmsar stjórnsýslustofnanir.

 

