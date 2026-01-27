Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna

Tilnefningar til Writers Guild verðlaunanna voru tilkynntar í kvöld, en alls eru verðlaunaflokkar 25 talsins.
Writers Guild-verðlaunin heiðra framúrskarandi skrif í kvikmyndum, sjónvarpi, nýjum miðlum, tölvuleikjum, fréttum, útvarps- og kynningarskrifum og grafískum hreyfimyndum.
Fyrir tilnefningarnar hafði vefurinn Gold Derby bent á að mörg handrit komu ekki til greina hjá WGA í ár vegna strangra krafna hópsins varðandi innsendingar og framleiðslu. Þar á meðal eru nokkrar af stærri myndum ársins sem eru hlaðnar viðurkenningum og verðlaunum.
Meðal þeirra kvikmynda sem komu ekki til greina sem besta aðlagaða handrit voru No Other Choice, Pillion, The History of Sound, Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight, Ballad of a Small Player, Peter Hujar’s Day og The Chronology of Water. Kjósendur WGA tóku heldur ekki til greina kvikmyndirnar Blue Moon, It Was Just an Accident og Sentimental Value (sem allar eru tilnefndar til Óskarsverðlauna fyrir besta handritið), auk Dead Man’s Wire, Rental Family, The Secret Agent, Sirāt og Sorry, Baby.
WGA-verðlaunahátíðin fer fram í 78.sinn sunnudaginnn 8. mars á JW Marriott L.A. Live hótelinu í Los Angeles, kynnir er Atsuko Okatsuka.
Frumsamið handrit
Black Bag
If I Had Legs I’d Kick You
Marty Supreme
Sinners
Weapons
Handrit byggt á áður útgefnu efni
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Handrit heimildarmyndar
2,000 Meters to Andriivka
Becoming Led Zeppelin
White With Fear
Þegar kemur að sjónvarpsþáttum leiðir Pluribus með fjórar tilnefningar, The Pitt og The Studio eru næstar, með þrennar tilnefningar hvor.
Dramaþáttaraðir
Andor
The Pitt
Pluribus
Severance
The White Lotus
Gamanþáttaraðir
Abbott Elementary
The Chair Company
Hacks
The Rehearsal
The Studio
Nýjar þáttaraðir
The Chair Company
The Pitt
Pluribus
The Studio
Task
Stakar þáttaraðir
The Beast in Me
Black Rabbit
Death by Lightning
Dying for Sex
Sirens
Sjónvarps/streymis kvikmyndir
The Best You Can
Deep Cover
The Life List
Swiped
Þáttur í teiknimyndaþáttaröð
Abe League of Their Moe (The Simpsons)
Don’t Worry, Be Hoopy (Bob’s Burgers)
It’s a Beef-derful Life (The Great North)
Parahormonal Activity (The Simpsons)
Scared Screenless (Futurama)
Shira Can’t Cook (Long Story Short)
Þáttur í dramaþáttaröð
7:00 A.M. (The Pitt)
A Still Small Voice (Task)
Charm Offensive (Pluribus)
Execution (The Handmaid’s Tale)
Got Milk (Pluribus)
Reunion (Forever)
Þáttur í gamanþáttaröð
A Call From God (Mo)
Pilot’s Code (The Rehearsal)
Prelude (The Righteous Gemstones)
The Promotion (The Studio)
The Sleazy Georgian” (Poker Face)
Worms (The Bear)
Verðlaun eru veitt í 14 öðrum verðlaunaflokkum, meðal annars fréttaskrif á öllum miðlum, spurningaþætti, barnaþætti og þætti sýnda að degi til. Tilnefningar í þessum flokkum má sjá á vef Variety.
Writers Guild of America, East (WGAE) og Writers Guild of America, West (WGAW) eru verkalýðsfélög sem eru fulltrúar rithöfunda í kvikmyndum, sjónvarpi, kapal, stafrænum miðlum og útvarpsfréttum. Félögin semja um og hafa umsjón með samningum sem vernda skapandi og efnahagsleg réttindi félagsmanna sinna; stunda dagskrár, málstofur og viðburði um málefni sem vekja áhuga rithöfunda; og koma sjónarmiðum rithöfunda á framfæri við ýmsar stjórnsýslustofnanir.