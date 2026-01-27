fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 13:13

Alan Cumming er kynnir í ár.

BAFTA-verðlaunin, eða bresku kvikmyndaverðlaunin, fara fram í 79. sinn sunnudaginn 22. febrúar í Royal Festival Hall í London. Skoski leikarinn Alan Cumming er kynnir.

Þann 9. janúar síðastliðinn var svokallaður langur listi tilnefninga birtur, valinn úr þeim 221 myndum sem lagðar voru fram. Í dag voru síðan tilnefningar kynntar, og líkt á á fleiri hátíðum þá leiða One Battle After Another með 14 tilnefningar og Sinners með 13 tilnefningar listann.

Verðlaunastyttan.

Tilnefningar eru eftirfarandi en í heildina eru 46 myndir tilnefndar:

EE Rísandi stjarna

  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Robert Aramayo
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Kvikmynd 

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Bresk kvikmynd

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr Burton
  • Pillion
  • Steve

Frumraun breaks handritshöfundar, leikstjóra eða framleiðanda

  • The Ceremony
  • My Father’s Shadow
  • Pillion
  • A Want In Her
  • Wasteman

Barna- og fjölskyldumynd

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2

Kvikmynd á öðru tungumáli en ensku

  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab

Heimildarmynd

  • 2000 Meters To Andriivka
  • Apocalypse In The Tropics
  • Cover-Up
  • Mr Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbour

Teiknimynd 

  • Elio
  • Little Amelie
  • Zootropolis 2

Leikstjóri 

  • Yorgos Lanthimos, Bugonia
  • Chloé Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  • Joachim Trier, Sentimental Value
  • Ryan Coogler, Sinners

Handrit 

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners

Handrit byggt á áður útgefnu efni

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Pillion

Leikkona

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, One Battle After Another
  • Renate Reinsve, Sentimental Value
  • Emma Stone, Bugonia

Leikari

  • Robert Aramayo, I Swear
  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B Jordan, Sinners
  • Jesse Plemons, Bugonia

Leikkona í aukahlutverki

  • Odessa A’zion, Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor, One Battle After Another
  • Emily Watson, Hamnet

Leikari í aukahlutverki

  • Benicio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Peter Mullan, I Swear
  • Sean Penn, One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Hlutverkaval

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Sirāt

Kvikmyndataka

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Búningar

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Klipping

  • F1
  • A House of Dynamite
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Hár og förðun

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Tónlist

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Framleiðsluhönnun

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Tæknibrellur

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus

Hljóð

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Warfare

Bresk stutt teiknimynd

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Bresk stuttmynd

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles
