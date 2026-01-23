„Loksins fær heimurinn að sjá Fisto á hvíta tjaldinu“ – Sjáðu stiklu nýjustu stórmyndar Jóhannesar Hauks

Stikla nýjustu myndar Jóhannes Hauks Jóhannessonar er komin út. Um er að ræða stórmynd um kraftajötuninn Garp eða He-Man. Myndin heitir Masters of the Universe og kemur í sýningar í byrjun júní.
Jóhannes Haukur leikur Malcolm eða Fisto, en nafnið er dregið af risastórum stálhnefa bardagakappans sem berst við hlið He-Man og félaga.
Nicholas Dimitri Constantine Galitzine leikur sjálfan He-Man, hann er 31 árs og gat sér meðal annars gott orð Red, White and Royal Blue, þar sem hann lék yngri Bretaprins (Spare) sem fellur fyrir syni forseta Bandaríkjanna. Framhald á þeirri mynd er í vinnslu. Einnig lék hann í sjónvarpsþáttaröðinni Mary and George.
Með önnur hlutverk fara meðal annars Morena Baccarin, Alison Brie, Jared Leto, Idris Elba, og Camilla Mendes. Hafþór Júlíus Björnsson fer einnig með hlutverk.
„Mikið af þessu voru græn tjöld þegar við vorum í tökum en tölvukrakkarnir hafa eitthvað verið að krukka í þessu. Garpur og Hetjur Himingeimsins verða í kvikmyndahúsum í sumar.“