Hreyfispjöld til heilsueflingar – Æfingar sem hægt er að gera hvar sem er

Nýstarlegur stokkur er kominn út sem inniheldur 50 spjöld með jafnmörgum ætfingum. Um er að ræða 50 einfaldar og fjölbreyttar styrktar- og liðleikaæfingar sem auka kraft, þol og jafnvægi. Hverri æfingu fylgja myndir og skýrar leiðbeiningar. Æfingarnar eru framkvæmdar án áhalda og þær er hægt að gera hvar sem er. Hreyfispjöldin henta fólki á öllum aldri, byrjendum jafnt sem lengra komnum.
Höfundar spjaldanna eru þær Anna Björg Björnsdóttir og Gerður Jónsdóttir, heilsu- og íþróttafræðingar sem báðar eru með meistaragráðu og víðtæka reynslu af íþróttum, kennslu og þjálfun. Þær eru báðar fyrrverandi afreksíþróttakonur og hafa starfað um árabil að heilsueflingu barna og fullorðinna.
Anna Björg er fyrrum knattspyrnukona en starfar í dag sem íþróttakennari í grunnskóla. Gerður Jónsdóttir er fyrrverandi fimleikakona og bardagaíþróttakona. Hún er stofnandi þjálfunarkerfisins InShape, sem hefur vakið mikla athygli fyrir faglega, fjölbreytta og skemmtilega nálgun á hreyfingu.
DV birtir með leyfi höfunda eitt spjald með æfingu og annað spjald með æfingu dagsins. Slíkar eru nokkrar í stokknum, með tillögu að æfingaröð sem taka má saman. Svo má einnig draga spjöld handahófskennt og taka lauflétta æfingu við skrifborðið.