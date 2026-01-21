fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 21. janúar 2026 17:30

Snow White og War of the Worlds

Hamfaramyndin War of the Worlds og leikin ævintýramynd um Mjallhvíti hlutu í dag flestar tilnefningar til Razzie-verðlaunanna, eða sex hvor.

Verðlaunin, sem heita The Golden Raspberry Awards, voru veitt í fyrsta sinn árið 1980 en skipuleggjendur hafa sagt þau „ljóta frænda Óskarsverðlaunanna“, þar sem verðlaunað er það sem eru verstu myndir ársins og versta frammistaða leikara sem annarra í myndum liðins árs.

Tilnefningar til Óskarsverðlaunanna verða hins vegar kynntar á morgun, 22. janúar. Razzie-verðlaunin fara að sama skapi fram degi á undan Óskarsverðlaunahátíðinni, eða laugardaginn 14. Mars.

Tilnefningar til Razzie-verðlaunanna eru:

Mynd

  • The Electric State
  • Hurry Up Tomorrow
  • Disney’s Snow White
  • Star Trek: Section 31
  • War Of The Worlds
Snow White

Leikari

  • Dave Bautista – In The Lost Lands
  • Ice Cube – War Of The Worlds
  • Scott Eastwood – Alarum
  • Jared Leto – Tron: Ares
  • Abel “The Weeknd” Tesfaye – Hurry Up Tomorrow
Jared Leto

Leikkona

  • Ariana DeBose –  Love Hurts
  • Milla Jovovich – In The Lost Lands
  • Natalie Portman – Fountain of Youth
  • Rebel Wilson – Bride Hard
  • Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
Michelle Yeoh

Endurgerð, framhald eða skopstæling

  • I Know What You Did Last Summer
  • Five Nights At Freddy’s 2
  • Smurfs
  • Snow White
  • War Of The Worlds
Five Nights at Freddy´s 2

Leikkona í aukahlutverki

  • Anna Chlumsky – Bride Hard
  • Ema Horvath – The Strangers: Chapter 2
  • Scarlet Rose Stallone – Gunslingers
  • Kacey Rohl – Star Trek: Section 31
  • Isis Valverde – Alarum
Scarlet Rose Stallone

Leikari í aukahlutverki

  • Allir sjö gervidvergarnir – Mjallhvít
  • Nicolas Cage – Gunslingers
  • Stephen Dorff – Bride Hard
  • Greg Kinnear – Off The Grid
  • Sylvester Stallone – Alarum
Scott Eastwood og Sylvester Stallone

Dúett (e. screen combo)

  • Dvergarnir sjö – Mjallhvít
  • James Corden & Rihanna – Strumparnir
  • Ice Cube og Zoom-myndavélin hans – War Of The Worlds
  • Robert DeNiro & Robert DeNiro (sem Frank & Vito) – The Alto Knights
  • The Weeknd og hans risavaxna egó – Hurry Up Tomorrow
The Alto Knights

Leikstjóri

  • Rich Lee – War of The Worlds
  • Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Section 31
  • The Russo Brothers – The Electric State
  • Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
  • Marc Webb – Mjallhvít
The Electric State

Handrit

  • The Electric State – Christopher Markus og Stephen McFeely byggt á samnefndri teiknimyndasögu Simon Stalenhag
  • Hurry Up Tomorrow – Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
  • Mjallhvít – Erin Cressida Wilson og fleiri byggt á ævintýri Grimms-bræðra
  • Star Trek: Section 31 – Craig Sweeny byggt á sögu eftir Bo Yeon Kim og Erika Lippoldt
  • War Of The Worlds – Kenny Golde og Marc Hyman, byggt á vísindaskáldsögu H.G. Wells
War of the Worlds
