Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað

Leikkonan Chase Infiniti, sem leikur dóttur Leonardo DiCaprio í kvikmyndinni One Battle After Another hafi haft ráð undir rifi hverju á tökustað myndarinnar.
„Ég held að eitt besta ráðið sem ég fékk hafi verið að horfa á hann á setti og fylgjast með blíðri forystu hans og algjörri góðvild,“ sagði hún við Page Six á verðlaunahátíð National Board of Review á þriðjudagskvöld. Aðspurð sagðist hún ekki geta bent á eitthvað eitt ráð fremur öðru, það hefði verið svo margt sem hún lærði af stórleikaranum.
„Ég held að hvort sem það var eitthvað sem var sagt beint við mig eða ekki,“ bætti hún við. „Ég held að þetta sé eitthvað sem ég mun varðveita og taka með mér það sem eftir er ævinnar.“
Infiniti, 25 ára, leikur dóttur DiCaprio í myndinni sem einnig státar af Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro og Regina Hall í aðalhlutverkum. Myndinni hefur verið vel tekið af gagnrýnendum og áhorfendum, og tilnefnd til og unnið fjölda verðlauna.
Infiniti var á verðlaunahátíð National Board of Review tilnefnd sem besti nýliðinn.
Hún segir hlutverkið hafa verið líkamlega erfitt hlutverk og skilið hana eftir með „marga marbletti og marga skurði, en það var 1.000 prósent gefandi,“ sagði Infiniti. „Ég sé ekki eftir neinum hluta af tökuferli mínu því ég vildi ganga úr skugga um að ég gæfi 120 prósent í allt því þetta er tekið upp á filmu og þetta er líka mynd eftir Paul Thomas Anderson. Þetta er tækifæri sem ég ætla ekki að taka létt og ég ætla að ganga úr skugga um að ég sói því ekki.“
Líf leikkonunnar hefur breyst verulega síðustu mánuði, og aðspurð segist hún ekki hafa áhyggjur af „vinum“ sem gætu komið upp núna.
„Ég held að ég sé manneskja með sterkt innsæi,“ útskýrði hún, „og ég reyni virkilega að umkringja mig fólki sem ég held að sé í samræmi við mig andlega og tilfinningalega … Þannig að ég er umkringd hópi fólks sem ég treysti og ég held að hafi sömu gildi og sömu hugmyndir og ég.“