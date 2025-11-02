fbpx
Náðu að svindla yfir hundrað milljónum af íslensku fyrirtæki

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Sunnudaginn 2. nóvember 2025 09:00

Guðjón Rúnar Sveinsson.

Rannsóknarlögreglumaðurinn Guðjón Rúnar Sveinsson segir að fólk hefur tapað alls konar upphæðum í netsvindlum en hæstu upphæðirnar séu í svokölluðum fyrirtækjasvindlum. Hann segir þær upphæðir hlaupa á hundruðum milljóna.

„Hæsta upphæðin sem við höfum bara á þessu ári er yfir 100 milljónir,“ segir Guðjón. Hann er gestur vikunnar í Fókus, viðtalsþætti DV.

Guðjón ræddi um mismunandi tegundir netsvindla í þættinum og þá þegar herjað er á einstaklinga. Hægt er að lesa um það nánar hér.

Sjá einnig: Rannsóknarlögreglumaðurinn Guðjón: Fólk hefur tapað tugum milljóna á þessum svindlum

Fyrirtækjasvindl eru þróaðri svindl og getur verið erfitt að koma auga á þau. Guðjón nefnir dæmi.

„Þeir eru farnir, í einhverjum tilvikum, að hakka sig inn á tölvupóst og inn í tölvupóstsamskipti milli fyrirtækja á Íslandi og fyrirtækja erlendis. Það getur verið með því að til dæmis komast inn hjá einum starfsmanni í fyrirtækinu. Og með því að fylgjast með samskiptum í smá tíma, læra hvernig fólk talar og skrifar. Svo á réttu augnabliki er hoppað inn í samskiptin og lokað á annan aðilann, oftast þegar von er á peningum.

Ef ég er að fara að versla vöru erlendis frá þá eru þeir búnir að loka á erlenda aðilann og þykjast vera hann, senda mér einhverjar upplýsingar um reikningsnúmerið og þess háttar.“

Guðjón segir að það sé mjög erfitt að átta sig á að svikahrappar séu búnir að taka yfir samskiptin þar sem allt líti eðlilega út, öll fyrri tölvupóstsamskipti enn á sínum stað og þetta lítur út fyrir að vera frá sama aðila.  „En síðan kemur í ljós að þegar maður stimplar inn reikningsnúmerið að það er kannski allt annað fyrirtæki eða, í sumum tilvikum sama fyrirtæki en í öðru landi eða eitthvað álíka.“

Guðjón ræðir nánar um netsvindl, hvað skal varast og dæmi um fyrirtækjasvindl þar sem fyrirtæki hafa tapað hundruðum milljóna í þættinum sem má hlusta á Spotify eða öllum helstu hlaðvarpsveitum.

