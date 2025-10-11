fbpx
Laugardagur 11.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Laugardaginn 11. október 2025 09:00

Viktoría Rós Jóhannsdóttir.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Margir kannast við áhrifavaldinn Viktoríu Rós Jóhannsdóttur af TikTok-síðu undirfataverslunarinnar Sassy þar sem hún leikur litríkan karakter sem er ekkert sérstaklega duglegur í vinnunni. Sumir halda að svona sé hún í raun og veru en það er langt í frá.

Viktoría sér um markaðsmál Sassy, sem er með verslun á Dalvegi í Kópavogi og einnig á netinu. Hún er gestur vikunnar í Fókus, hlaðvarpsþætti DV.

Sjá einnig: Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“

Viktoría er markaðsstjóri Sassy og sér um samfélagsmiðlana, samstörf, viðburði og fleira. Hún er mjög tíður gestur á TikTok-síðu Sassy þar sem hún bregður sér í hlutverk og við fengum hana til að lýsa persónunni.

„Sko, vá, egóisti, svakalegur egóisti. Hvatvís og frek. Ég myndi lýsa henni þannig, gerir allt sem hana langar að gera,“ segir Viktoría.

@sassy.isÞetta snýst allt um samvinnu krakkar♬ original sound – Sassy 👸

Þetta er samt langt í frá að vera persónuleiki Viktoríu, en margir halda annað. Hún hefur þurft að draga úr efninu sem hún deilir því fólk hefur verið að kvarta undan lata og lélega starfsmanninum hjá Sassy.

@sassy.isHvað finnst ykkur? Erum við sammála eða ósammála?♬ original sound – Sassy 👸

„Fólk tekur þessu mjög persónulega og bókstaflega,“ segir Viktoría, en það hefur til dæmis skapast umræða um Viktoríu í Mæðra Tips þar sem sumar konur voru að hafa áhyggjur af því að hún væri að hunsa viðskiptavini, en Viktoría vinnur ekki einu sinni í versluninni sjálfri heldur er hún í markaðsmálum á bak við tjöldin.

@sassy.isKrakkar, allt á TikTok er bara skemmtun.. Ég lofa ❤️♬ original sound – Lewky____

Viktoría minnir fólk á að trúa ekki öllu sem það sér á samfélagsmiðlum, bæði því góða og slæma.

„Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum… þetta er allt glans, fólk stjórnar því sem það sýnir þér og þú verður að passa að gleypa það ekki og byrja að bera þig saman við þetta fólk,“ segir hún.

Viktoría fer um víðan völl í viðtalinu og ræðir einnig um áföll úr æsku, ofbeldissamband, sjálfsvinnu og fleira í þættinum sem má hlusta á í heild sinni hér.

Fylgdu Viktoríu á TikTok og Instagram.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Markmiðið að skeyta saman listamönnum sem eru ólíklegir til að vinna saman
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Beðmálsleyndarmál Beckham-hjónanna
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Fókus
Í gær
Danaprins heimsækir Borgarbókasafnið Kringlunni
Fókus
Í gær
Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro

Mest lesið

Reglur borgarinnar um afmælishópa vekja hneykslun og hlátur
Situr í súpunni eftir að hafa keypt flugmiða í vitlausa átt
Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag

Nýlegt

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Einkunnir eftir afhroð í Laugardalnum – Varnarleikurinn í molum en Albert bestur
United horfir einnig til Tyrkjans unga
Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks
Sósíalistar argir út af friðarverðlaunum Nóbels – „Machado er ekki friðarsinni“
Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt
Fókus
Í gær
Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn
Fókus
Í gær

Svona var hversdagurinn í miðborginni árið 1946 – Sjáðu myndbandið

Svona var hversdagurinn í miðborginni árið 1946 – Sjáðu myndbandið
Fókus
Í gær
Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“
Fókus
Í gær
Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Fókus
Í gær

Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder

Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Fókus
Í gær

Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið

Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið
Fókus
Í gær
Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT
Fókus
Í gær

Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana

Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana
Fókus
Í gær
Dóttir Robin Williams: „Hættið að gera honum þetta“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Það er tætandi og erfið reynsla fyrir börn að vera í sífellu sett í aðstæður sem þau valda ekki og brýtur niður von og trú þeirra á eigin getu“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi

Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”

„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”
Fókus
Fyrir 2 dögum
The Weeknd setti Ella Egils á vegginn – Vopnaður á vinnustofunni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar

Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Fókus
Fyrir 3 dögum
Metsölusýning á West End kemur til Íslands í fyrsta skipti
Fókus
Fyrir 3 dögum
Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni
Fókus
Fyrir 3 dögum

Persónuleg spurning til Taylor Swift þögguð niður

Persónuleg spurning til Taylor Swift þögguð niður
Fókus
Fyrir 3 dögum

Leikkonan brotnaði niður í dómsal – „Hann komst oft helvíti nálægt því að drepa mig“

Leikkonan brotnaði niður í dómsal – „Hann komst oft helvíti nálægt því að drepa mig“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Mörgum finnst að ég geti alveg gefið þeim peninga eða að það þurfi ekki að borga til baka. Þannig hef ég tapað vinum.“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið

Hún var útnefnd „fallegasta stúlka veraldar“ fyrir 14 árum – Kveður nú niður sögusagnir um útlitið
Fókus
Fyrir 3 dögum
Varpar ljósi á kynlífsmyndbönd fræga fólksins sem aldrei litu dagsins ljós – Rifjar upp skrýtnasta myndbandið sem hann sá
Fókus
Fyrir 4 dögum
FKA konur áttu góðan dag með rektor HÍ
Fókus
Fyrir 4 dögum

Bennifer saman á ný á rauða dreglinum

Bennifer saman á ný á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Það sem hefur hjálpað mér mest er að eiga góðan stuðning heima fyrir, góðan maka, góða fjölskyldu og vini“

„Það sem hefur hjálpað mér mest er að eiga góðan stuðning heima fyrir, góðan maka, góða fjölskyldu og vini“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sérfræðingur segir þessi fimm atriði vera algjörar lágmarkskröfur til ástarsambanda
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þórunn selur á Álagrandanum